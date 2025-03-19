Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus 600-й модели с номерами «777 OQO 10» и сотрудником патрульной службы произошел еще 4 февраля на автодороге «Костанай - Аулиеколь - Сурган». Водителю внедорожника не понравилось, что его остановили за превышение скорости, и свой разговор с правоохранителями он начал с претензий. Инцидент "НГ" прокомментировал заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Канат МЕНДЫБАЕВ.

Водитель Lexus/Кадр из видео

Ранее в пресс-службе ДП области пояснили, что в отношении сотрудников полиции было проведено служебное расследование. А водителя Lexus отчислили из магистратуры Костанайской академии МВД им. Ш. Кабылбаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)

Несмотря на то, что всех участников инцидента так или иначе наказали, у наших читателей, как и у журналистов «НГ», осталось немало вопросов к полиции. В частности: что за «гаишные» номера и почему они «не пробиваются»? А также - за что конкретно сняли с должностей патрульных и привлекли ли водителя Lexus к ответственности за превышение скорости?

"Оказали неправомерное предпочтение"

- По результатам служебного расследования, а также по решению дисциплинарной комиссии, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 50 Закона РК «О государственной службе» («Оказание неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений») и требованиями Этического кодекса правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК, принято решение об освобождении обоих сотрудников патрульной службы от занимаемых должностей, - пояснил замначальника ДП Канат Мендыбаев в ответе на запрос «НГ». - Согласно ст. 58 Закона РК «О правоохранительной службе», доступ к результатам служебного расследования имеет только тот сотрудник, в отношении которого оно проводилось.

Он также рассказал, какие меры принимаются для предотвращения подобных ситуаций:

- Для повышения профессиональных навыков сотрудников полиции регулярно проводятся практические занятия и обучающие курсы, направленные на улучшение их знаний, - отметил Мендыбаев. - Также будут организованы дополнительные занятия с привлечением психологов гражданских организаций, направленные на совершенствование этики поведения в нестандартных ситуациях.

"Невозможно без его согласия"

- Водитель автомобиля Lexus уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительные органы, - отметил Канат Мендыбаев.

На вопрос, привлекли ли водителя именно за нарушение ПДД, он не ответил. Мы также просили назвать его ФИО, так как читатели писали, что «страна должна знать своих героев», но замначальника ДП заявил, что «распространение персональных данных невозможно без согласия водителя». Также нам не ответили, какую должность он занимал и какой у него был стаж работы.

"Не было зоны покрытия интернета"

На некоторые вопросы, например, что это за база с «гаишными» номерами, Мендыбаев не ответил. Также осталось непонятным, проходили ли патрульные, остановившие Lexus, курсы по поведению в стрессовых ситуациях и, если да, то почему допустили подобное (что ставит под сомнение их эффективность). Мы пытались уточнить это в пресс-службе ДП Костанайской области, но на сообщения в WhatsApp и телефонные звонки пресс-секретарь не ответила.

Однако разъяснения о базе нашлись в республиканских СМИ. Как сообщили корреспонденту Tengri Auto в МВД РК, постановка на регистрационный учет транспортных средств осуществляется путем выдачи государственных регистрационных номерных знаков, которые разделяются только на физические и юридические лица.

- При этом каких-либо установленных критериев в части определения владельца транспортного средства по ГРНЗ не имеется. В данном случае невозможность поиска ГРНЗ в базе данных возникла в связи с отсутствием зоны покрытия интернета на трассе, - пояснили журналистам в пресс-службе МВД.

По ГРНЗ можно установить владельца транспортного средства, а также лиц, имеющих право управления этим автомобилем.

"У него был хороший прогноз"

Ситуацию также прокомментировал министр МВД РК Ержан САДЕНОВ:

Министр внутренних дел Ержан Саденов. Фото СЦК

- Задача полиции - профилактика, раскрытие и расследование преступлений, то есть обеспечение законности в обществе. Преступления и полицейские - вещи несовместимые. Что касается случая в Костанае: у этого слушателя (водителя-нарушителя) был хороший прогноз. Если бы он учился в магистратуре академии, у него была бы перспектива карьерного роста. Но он повел себя неподобающим образом. У нас нулевая терпимость к таким проявлениям. Соответственно, он был уволен из органов внутренних дел. Сотрудники, которые не проявили принципиальность, тоже были наказаны. Мы говорим: нулевая терпимость к тем сотрудникам полиции, которые сами нарушают закон. И эта работа будет продолжаться, - подчеркнул он.