Сегодня, 1 августа, судья специализированного межрайонного административного суда Марьяш ЖАМАЛИЕВА провела брифинг — рассказала о сути медиативного соглашения по спору, который в областном центре «получил большой общественный резонанс».

Фото Галины КАТКОВОЙ

Подготовка строительной площадки для реконструкция аквапарка началась 8 мая. И вскоре жители многоэтажки по ул. Бородина, 80/1 обнаружили, что остаются без придомовой парковки, контейнерной площадки и фактически без въезда во двор.

Фото из архива "НГ"

А под самыми окнами у них будет проходить дорога, так как по проекту было запланировано открыть проезд для транспорта с улицы Бородина на проспект Аль-Фараби по обе стороны обновленного «Осьминога». Его реконструкция предполагает значительное расширение здания. По проекту расстояние между домом и новым аквапарком было указано 12 м.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- В своем иске истцы (21 человек - «НГ»), оспаривали положительное заключение экспертизы по рабочему проекту реконструкции, оспаривали заключение государственной экологической экспертизы по разделу «Охрана окружающей среды» этого же проекта, архитектурно-планировочное задание, которое было выдано на реконструкцию. И оспаривались также постановления акимата города о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на делимый участок, на котором располагается аквапарк, - перечислила Марьяш Жамалива.

Судья упомянула, что иск уточнялся. К разбирательству для объективности были привлечены дополнительно государственные органы, помимо тех, к кому обращали свои притязания истцы. Истребовались дополнительные документы.

- Также принимались меры для того, чтобы стороны решили вопрос мирным путем, достигнув медиативного соглашения, - отметила Жамалиева, - суд также провел выездное заседание, в котором участвовали и жители. Участники процесса выехали на место, проводили замеры, обсуждали условия соглашения. Схема, которую изначально предлагали госорганы - с переносом места парковки, не устраивала жителей, кроме того, предполагала дополнительные затраты для бюджета, так как требовала переноса коммуникаций. Поэтому жителями дома была предложена немного иная схема. И с нею акимат согласился. 25 июля рассмотрение данного дела завершилось медиативным соглашением, которое было утверждено определением суда.

Кстати, был миром разрешен и вопрос по земельному участку, на котором расположен дом по ул. Бородина, 80/1. Во время судебного разбирательства выяснилось, что когда-то благополучно сданная в эксплуатацию многоэтажка стоит на участке, который частично является государственной землей. Теперь местный исполнительный орган обязался предоставить дому этот дополнительный земельный участок.

Что касается нового «Осьминога», то главное - его забор все-таки будет отодвинут от дома не на 12 м, а на 20 м.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Решился вопрос по проезду, установке шлагбаума, размещению мусорных контейнеров. Все эти моменты были отражены в схеме, которая является неотъемлемой частью медиативного соглашения. Договорились, что дорога, которая на сегодня уже организована государственными органами с проспекта Аль-Фараби, станет постоянным проездом для собственников квартир дома по ул. Бородина, 80/1. Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата области приняло на себя ответственность по соблюдению законодательства при корректировке ПСД по проекту «Реконструкция здания аквапарка «Осьминог».

Фото Галины КАТКОВОЙ

На брифинг пришли несколько истцов. Благодарили суд за «честное, объективное, взвешенное решение» и усилия, благодаря которым «две стороны нашли компромисс», а «простой народ укрепил свою веру в справедливость суда». Упоминали и акима города Марата Жундубаева, который несколько раз «приезжал во двор, чтобы услышать наши вопросы и помочь их решить».

В течение 10 рабочих дней определение о заключении медиативного соглашения может быть обжаловано. Пока жалоб нет.

- За исполнением условий соглашения предусмотрен судебный контроль, - пояснила Марьяш Жамалиева. - В случае неисполнения своих обязательств какой-то из сторон последует выписка исполнительного листа и направление его на принудительное исполнение. Кроме того, неисполнение судебного акта влечет за собой денежное взыскание в размере 20 МРП на ту сторону, которая не выполняет условия медиации.

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