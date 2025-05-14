На этом объекте в первой декаде мая начался демонтаж. И то, как все происходит, ошарашило жильцов дома № 80/1 по ул. Бородина. Люди заявляют, что их в одночасье лишили возможности нормально, а главное безопасно, проезжать и проходить в собственный двор.

Днем 8 мая "Осьминог" огородили лентой, а следом и забором / Фото Андрея СКИБЫ

Вечером 13 мая с жителями дома встретились представители заказчика реконструкции, а это управление строительства акимата области, и подрядчика - компании BiGlobal.

Первое, чем возмущались люди: в свой двор сейчас надо прямо-таки пробираться. Что пешему, что на машине. Проход, по которому, например, дети ходили в школу, с начала демонтажных работ обнесен глухим забором со стороны пр. Аль-Фараби. Двигаться по дороге со стороны улицы Тауелсиздик теперь небезопасно - там ездит и разгружается технологический транспорт.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- У меня дочь возвращалась из школы, когда там работала сварка, искры летели, - рассказывала на встрече Татьяна ЗАХАРОВА, - ей рабочие говорят: «Обходи». А где ей обходить, нет же другой дороги?

Ее соседи говорили, что не могли выехать со двора, пока напротив не разгрузилась тяжелая техника. В итоге дети в школу опоздали.

Но намного большие проблемы, считают жители, у них впереди. Участок, на котором располагается их парковка, акимат города, оказывается, выкупил у компании, выстроившей этот дом, - у ИП Айткужинов К. М. Причем жильцы до последнего момента об этом не знали.

С застройщиком, по их словам, существовала устная договоренность, которая озвучивалась при покупке квартир: поскольку этот участок в его собственности, то он даст им пользоваться. Участок к дому примыкает, огорожен забором. А с другой стороны забора расположена контейнерная площадка. Сейчас городская земля простирается вплоть до бордюра у самого дома. И, по идее, там подрядная компания, ведущая реконструкцию, должна установить глухое ограждение своей строительной площадки.

Кстати, ее к этому обязывает закон. В целях безопасности окружающих. Конфликт интересов налицо. Да еще какой. И не только на время демонтажа и производства строительно-монтажных работ.

Рауан Байгенжин (слева) и Дидар Тлеубаев (справа) / Фото Галины КАТКОВОЙ

Планируется, что эту парковку вообще должны будут убрать. На её месте, то есть очень близко к дому, хотят сделать 6-метровый сквозной проезд на пр. Аль-Фараби. Об этом упоминал руководитель проекта реконструкции Рауан БАЙГЕНЖИН, называя проезд пожарным.

- Да где вы такое видели, чтобы прямо под балконами проезжая часть проходила, - возмущались жильцы, - должны же быть нормы какие-то. А какой высоты будет аквапарк? Вы же его к нам придвинете, будет свет загораживать. Оставьте его, где был.

По поводу высоты Байгенжин ответил, что здание будет не выше прежнего, то есть на уровне 4-го этажа. Проект прошел госэкспертизу, нормы по инсоляции (освещенности) смежных зданий выдерживаются. Они, как подрядчики, будут делать строго то, что предусмотрено проектом.

- В СМИ публиковали проект, такой красивый. Но там и забор наш на месте, и парковка, и мусорки. Затем идет дорога, а затем - само здание авкапарка. Как так? - сказала Шарбану СЕМБАЕВА, которую поддержали другие жильцы. - Мы просим, чтобы парковку нам оставили, это очень важно для нас.

Соседи добавили, что двор у них небольшой, и даже при наличии отдельной парковки он по вечерам заставлен машинами.

- Публиковали эскиз. И то, что там все так показано, это проблемы искажения масштаба на эскизе, - пояснил руководитель проекта.

И отметил, что его сфера ответственности - это реконструкция здания аквапарка.

Вместе с Байгенжиным на вопросы и претензии жителей старались отвечать и представители заказчика. От них прозвучала информация, что жителям предложат парковочные места рядом с будущей бульварной зоной. Ее акимат Костаная намерен расположить на участке, где он выкупил землю под госнужды у владельцев частных домов.

Люди возмутились. Тогда и прозвучала фраза, что они вообще-то покупали квартиры в доме с «закрытым двором и своей огороженной парковкой». И неохраняемый паркинг в общественном месте - неприемлемая альтернатива.

Журналисты напомнили чиновникам, что в Костанае строительная компания, которая возвела ЖК «Васильевский», не может его ввести в эксплуатацию из-за того, что при нем нет положенного числа парковочных мест. А в случае с домом по ул. Бородина, 80/1 жильцов лишают имеющейся парковки.

При этом бульвар - пока что будущее, концепт.

- Парковая зона на стадии проектирования. Если проект нормально пройдет экспертизу, то будет реализация на следующий год, - сказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Дидар ТЛЕУБАЕВ. - Все ваши мнения будем учитывать. Сядем за стол переговоров, обсудим по пунктам.

Но как людям жить, пользоваться своим двором сегодня, совсем не ясно. Первая встреча с жильцами планировалась 8 мая, но ее отменили, хотя работы на объекте уже вовсю шли. 13 мая приезд стороны заказчика тоже был под вопросом. Но все-таки они приехали. И вместе с подрядчиком предложили несколько вариантов улучшения ситуации. Сделать - если город согласует - калитку с другой стороны дома для выхода на пр. Аль-Фараби. Но есть проблема - жители соседнего двора делать его проходным не согласны, о чем тут же и заявили.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Дальше - подрядчик обещает обустроить временную дорогу через зачищенный от строений пустырь со стороны ул. Тауелсиздик. Шесть метров в ширину. Отсыпать и закатать одни слоем асфальта.

- Сделаем в течение 10-14 дней, если город нам это согласует, - сказал Рауан Байгенжин.

И показал на схеме благоустройства, где пройдет дорога.

Фото Галины КАТКОВОЙ

А жители в натуре показали другое. На территории, где она намечается, сейчас стоит озерко вонючей воды. Говорят, по его поводу несколько раз звонили в «АйКомек». Без результата. Появилось после сноса старых домов, хозяева которых соседям из многоэтажки поясняли, что их застройщик врезался в старую канализацию. Где-то она подтекает, что и проявилось сейчас во всей красе. Появится дорога, пойдут машины, станет еще хуже.

Может, причина и не в том. Но в чем, никто точно не знает. А проблема налицо и плохо пахнет.

Чиновники пообещали, что в течение недели привезут на место специалистов ГКП «Костанай-Су», чтобы те разобрались и все поправили. Но тогда сроки прокладки временной дороги, похоже, отодвинутся.

Кстати, в сторону этого же пустыря подрядчик предлагает пока что перенести площадку с мусорными контейнерами. Жители ему немедленно ответили: непонятно, как к ним будет подъезжать мусоровоз. И не только сейчас, пока действует гриф «временно», но и в будущем, когда с той стороны будет располагаться парковая зона.

Корреспондент «НГ» задала вопрос: "Не намерены ли заказчик и подрядчик приостановить работы на объекте до обустройства дороги?". Ответ был отрицательным.

Жителям предложили выбрать инициативную группу, с которой будут контактировать строители и чиновники, записать свои вопросы и принести их в управление строительства. Там их рассмотрят, обдумают, чтобы найти компромиссы.

Вопрос о том, как все будет в ближайшее время, остался открытым. Но недолго.

Утром 14 мая в редакцию «НГ» прислали видео - прямо посреди двора дома по ул. Бородина, 80/1 разворачивался тяжелый грузовик с длинной платформой.