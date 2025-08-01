Инспекторы Адильжан Шарипов и Ерлан Баймагамбетов во время патрулирования на улице заметили BMW, из багажника которого шел дым, сообщили в пресс-службе департамента полиции области. Полицейские немедленно приступили к действиям: один убрал коврики и другие предметы из багажника, чтобы открыть доступ к очагу возгорания, а второй взял огнетушитель и начал тушить пламя.

Поскольку самостоятельно потушить пожар не удалось, они вызвали пожарных. Спасатели быстро прибыли на место и полностью ликвидировали огонь.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших нет.

Департамент полиции отметил, что все патрульные автомобили оснащены необходимыми средствами для чрезвычайных ситуаций, включая огнетушители.