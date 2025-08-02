Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог: с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будет более осторожная, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

Очередное сообщение от жительницы с. Камысты Светланы ШЕФЕР расширяет охват рубрики до общеобластной.

Ул. Кудайкулова в с. Камысты. Пешеходный переход упирается в островок травы

- В рубрике «Народный гаишник» вы публикуете сообщения о различных нарушениях на дорогах Костаная, - пишет Шефер. - Но, к сожалению, такое можно увидеть и в районных центрах и селах. В Камыстинском районе уже несколько лет идет благоустройство районного центра, делают тротуары, кладут брусчатку... Хотя с основания нашего села тротуары были с двух сторон каждой улицы. Но после того, как завели в село газ и воду, тротуаров не стало. И только со сменой акима района мы видим изменения. Но все же есть небольшие нюансы. Тротуар пролегает вдоль проезжей части и резко заканчивается. А как быть пешеходам и велосипедистам? Передвигаться по дороге, где автомобили не всегда соблюдают скоростной режим, или пробираться летом через высокую траву, весной - через лужи, чтобы добраться на противоположную сторону дороги и попасть на тротуар? Перекресток улиц Кудайкулова и Школьная: тротуар пролегает от ул. Кудайкулова до ул. Строительная по одной стороне, далее от ул. Строительная до ул. Северная по другой стороне. Но нет кусочка тротуара на ул. Кудайкулова. Не менее интересная ситуация по этой же улице Кудайкулова на пересечении с ул. Космы. От магазина «Рахат» через дорогу «зебра», которую нарисовали в начале мая 2025 года, ведет в заросли травы напротив магазина «Азия». А через несколько метров между этими же магазинами расположилась еще одна «зебра». От кафе «Ханшайым» из зарослей на обочине дороги установлен знак и школьник посередине «зебры». Следуя по пешеходному переходу, попадаем на островок травы и электрических столбов, но не тротуара! И с обеих сторон - проезжая часть. А эти улицы очень оживленные в часы пик. Скоро начнется школа... Дети будут от магазина к магазину перебегать улицу в неположенном месте не по своей вине, а по вине тех, кто делал разметки и устанавливал пешеходные знаки где попало.

От магазина "Рахат" через дорогу по Кудайкулова пешеходная "зебра", которую нарисовали в начале мая 2025 г., выдет в заросли травы

Не менее интересная ситуация по этой же улице Кудайкулова, но на пересечении с ул.Космы

«НГ» отправила запросы в акимат Камыстинского района и департамент полиции с просьбой прокомментировать ситуацию.

Мы получили ответы госорганов на вопрос о третьей полосе на ул. Карбышева в Костанае.

- На пересечении с ул. Гагарина, если ехать из центра города, установлены два светофора, - пояснял две недели назад автор вопроса. - На первом светофоре две полосы, на втором - три полосы. Машины, ехавшие по правой полосе, автоматически продолжают ехать прямо, оказываясь на средней полосе, что создает аварийную ситуацию, так как ехавшие по левой полосе оказываются на крайней левой полосе, предназначенной только для поворота налево. Может, в этом месте нужно поставить знак «Смещение полос»?

В департаменте полиции сообщили:

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции проведено обследование с выездом на пересечении улиц Карбышева - Гагарина. По результатам обследования сообщаем, что в адрес местных исполнительных органов направлено предписание за номером 302 от 28.07.2025 года по нанесению дорожной разметки 1.7 «Прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками - обозначает границы полос движения в пределах перекрестка», а так же по установке дорожного знака 5.8.3 «Начало полосы».

В отделе ЖКХ акимата Костаная подтвердили эту информацию.

Фото Светланы ШЕФЕР