Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в Костанайской области
Андрей СКИБА
4 марта 2025, 22:04 | Происшествия
Об этом "НГ" сообщили в Костанайской академии МВД.
- По результатам служебной проверки водитель, допустивший нарушение ПДД на автодороге Костанай-Аулиеколь, отчислен из магистратуры академии и уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, - сообщили в ведомстве.
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Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона.
Водителю внедорожника не понравилось, что его остановили за превышение скорости, и свой разговор с правоохранителями он начал с претензий.
Фото из архива "НГ"
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