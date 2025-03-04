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Как наказали водителя Lexus, качавшего права на трассе в Костанайской области

Андрей СКИБА

4 марта 2025, 22:04 |  Происшествия

Об этом "НГ" сообщили в Костанайской академии МВД.



- По результатам служебной проверки водитель, допустивший нарушение ПДД на автодороге Костанай-Аулиеколь, отчислен из магистратуры академии и уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, - сообщили в ведомстве.

 
 
 
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Публикация от Наша Газета | Новости | Костанай (@ng.kz_)


Разговор на повышенных тонах между водителем Lexus и сотрудником патрульной службы в редакцию «НГ» прислал читатель. Автомобиль 600-й модели с номерами «777 OQO 10» был остановлен на одной из дорог региона.

Водителю внедорожника не понравилось, что его остановили за превышение скорости, и свой разговор с правоохранителями он начал с претензий.

Фото из архива "НГ"