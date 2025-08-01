Решения предлагали разные: вернуть трудотерапию, усилить цензуру в СМИ, повысить штат психологов в школах. Проблемой обеспокоились в костанайском филиале общенациональной социал-демократической партии (ОСДП). В качестве иллюстрации привели статистику смертности в результате суицида среди несовершеннолетних. Если в 2022 году в Казахстане зафиксировано 73 таких случая, то в 2023 их уже 204, а еще через год - 175. Что делать с этим, обсуждали на круглом столе в библиотеке Толстого.

Куда смотрят родители?

Дискуссия в основном строилась на обсуждении того, как правильно воспитывать подрастающее поколение. Уполномоченная по правам ребенка по Костанайской области Несибели БАСЕНОВА считает, что все проблемы идут из семьи.





- Складывается ощущение, что дети - это часто какое-то приложение к семье, и никто с ними не беседует, не общается. Не все так поступают, конечно, но есть такие родители, которые самоотстраняются и не участвуют в воспитании ребенка, - говорила Басенова. - На суициды еще влияет нынешний ритм жизни - наше окружение, соцсети. Это серьезная проблема, которую должно решать государство. Я согласна с предложением об увеличении штата школьных психологов, разработке программ поддержки. Конечно, это все поможет. Тем не менее, в первую очередь заниматься детьми должна семья.

На ответственности государства и профилактике суицидов несовершеннолетних Басенова остановилась отдельно:

- Сейчас у нас решается вопрос об открытии целого управления по защите прав детей. У нас есть Комитет по охране детства. У нас огромное количество различных учреждений, электронных платформ... Но, тем не менее, а воз и ныне там - эти проблемы не решаются. У нас катастрофически не хватает, их почти нет, детских баз отдыха. А чем занимаются дети летом? Я уже несколько раз выезжала с ювенальной полицией на рейды. Вы знаете, после 23:00 все наши увеселительные заведения полны детей. А зимой, я уже несколько раз поднимала этот вопрос в акимате области, нам нужно открыть детские клубы во дворах. Такие есть в Астане и Алматы. И есть проблема в том, что у нас пошла мода не привлекать детей к труду. Но трудотерапия всегда была, даже в наши времена. На мой взгляд, ее нужно возвращать. Почему дети уходят из школы, а их родители с ведрами и тряпками моют парки?

Участники круглого стола высказывали разные мысли об ответственности родителей. Несебели Басенова утверждала, что родители не всегда могут уделить время на воспитание, так как они заняты зарабатыванием денег. То есть, на подростковый суицид влияет низкий уровень жизни казахстанцев. А руководитель регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена ПЕТРЕНКО отмечала, что подростковые суициды происходят и во вполне благополучных семьях.

- Республиканская статистика, конечно, ужасает, но по Костанайской области, приведу данные нашего центра, случаи суицида снизились с 2018 года на 90%, - отметила Петренко. - У нас в 2024 году было 5 случаев, а в 2018-м - 50. Я могу сказать, что все 5 случаев 2024-го года произошли в выходные или праздничные дни, когда дети должны были быть с семьей, в тепле и добре. Есть случаи, когда дети жили в приемных семьях. Но большинство случаев - в обеспеченных семьях. То есть, это может случиться в любой семье.

По заказу государства

Заступилась за родителей, если так можно выразиться, руководитель ОФ «Научно-образовательный центр «Synergy» Руслана БРОВЧЕНКО. Ее фонд реализует государственный социальный заказ по профилактике суицидального поведения.





- Мы можем много говорить о семейной гармонии, о занятости родителей, но есть школы, которые находятся далеко, и таких много, - отмечает Бровченко. - Если родитель не знает что делать с ребенком, это не потому, что он плохой. Он просто не образован. И если неправительственные организации реализуют проекты по заказу государства, значит, есть необходимость помочь психологическим службам тех школ, где мы работаем. Я скажу откровенно: это нежелание на местах построить мостик между школой и родителями. Мы же не учитываем, сколько конфликтов между учителем и мамами, сколько там недомолвок. Нужно учить родителей вести себя правильно, чтобы он знал, что делать с детьми. Я всегда спрашиваю бабушек и дедушек - а вы знаете, что смотрят ваши внуки, можете поговорить с ним на одном языке? Дети нам должны доверять. А это будет только тогда, когда родители и бабушки будут грамотными и любознательными. И в школу будут ходить не по вызову директора, а когда у них самих возникают вопросы.

Другая претензия Бровченко - к самому государственному социальному заказу.



- Таких случаев много, когда тренер приехал, охватил 8 школ за день по 15 минут, - говорит общественица. - И заказчика, государство, это устраивает, поскольку есть фотографии и отчет о проделанной работе. А качество где? Как можно говорить о том, что миссия выполнена? Проблема необразованности родителей в вопросах воспитания - это бич нашего общества. В школах должны знать не только родителей, но и дедушек с бабушками. Потому что, прежде чем работать с детьми, мы должны понимать откуда проблема. Может, нужно работать не с ребенком, а с его семьей.

Бровченко считает, что госзаказ может помочь государству в профилактике подросткового суицида, если его скорректировать:

- У нас пишут, что проект должен охватить 2 000 детей. А зачем там тогда школьные психологи, если у всех проблемы? То есть, мы должны работать с теми детьми, кому это нужно. Второе - проект длится всего полгода. Чиновники пишут, что должно быть по две встречи. Каким образом мы должны работать над качеством? Я не могу бегать от детей к детям. Образование - это не площадка для экспериментов. Поэтому очень плохо, что проекты по профилактике суицидов длятся от 5 до 10 месяцев. Почему нет проектов на 2-3 года? Когда ты начал работать с ребенком, с его семьей и планомерно решаешь проблемы. Тогда будут результаты. Должна быть плановая работа

Сейчас значительная часть работы общественников проходит впустую. Фонд разработал методическое пособие по борьбе с суицидами. Бровченко рассказывает: когда она приехала в один из районных отделов образования, там не знали, где это пособие лежит. То есть, методички изготовили, потратили на них бюджетные средства, а ими никто не пользовался.

Агитация и пропаганда

Наиболее радикальные предложения высказывали представители РОО «Казахстанский союз родителей». Эти общественники заключили с ОСДП меморандум о сотрудничестве.





- Опыт других стран, тех же США, показывает, что вмешательство психологов, которые выявляют склонных к суициду учеников... - говорил руководитель костанайского филиала РОО Давид МАМЕДОВ, - ... потом этим детям прописывают психотропные вещества. Мы делали запрос по Западно-Казахстанской области - у этих веществ побочные эффекты в виде склонности к суициду. И мы видим, что дети, которых выявляют в США, они совершают массовое самоубийство, стреляют в школах.

От теорий заговора Мамедова другие участники явно были в шоке. Елена Петренко отметила, что такой практики нет в казахстанских школах.

Что же предлагают в "Союзе родителей"?

- Проводить мероприятия, культивирующие ценность жизни, - зачитал список Мамедов. - Пресекать распространение деструктивной информации в соцсетях. Ввести запрет на распространение в СМИ запугивающего контента. Выработать рекомендации психологов, как правильно подавать новости, чтобы не запускать в обществе волну противоправных действий. Продажу алкоголя и табака вынести за пределы жилых зон населенных пунктов, чтобы исключить спонтанные покупки и формировать территорию трезвости. Открыть в каждом районе спортивные клубы для детей - без регистрации в государственных платформах. Заключить договоры с кинотеатрами, чтобы регулярно и бесплатно показывали подросткам фильмы с нравственным содержанием. Чтобы там собирались подростки. Это как клуб, только с пропагандистской подоплекой.

Забегая вперед, отметим, что большинство предложений Мамедова в итоговую резолюцию не вошли.

В сухом остатке...



Председатель костанайского филиала ОСДП Дамир ДЖАКАНОВ сообщил, что по итогам круглого стола сформируют предложения, которые передадут депутатам от партии в Парламенте.





В резолюции предлагается:

- включить диагностирование психического здоровья в программу плановых медицинских осмотров детей,

- рассмотреть возможность повсеместного создания центров психической поддержки семьи,

- обратить внимание на дефицит летних лагерей,

- срок исполнения государственного социального заказа увеличить до 2-3 лет,

- повысить статус социальных педагогов в школах,

- включить и расширить число школьных предметов, направленных на развитие творческого потенциала детей,

- повысить уровень вовлеченности родителей в учебные и воспитательные процессы путем организации совместных мероприятий в стенах школы.

А еще предлагается увеличить количество штатных психологов в школах, чтобы улучшить мониторинг и анализ, выявление несовершеннолетних, относящихся к группе риска. Последнее предложение, к слову, напрямую критиковали в ходе круглого стола.

- Увеличить количество психологов в школе - эта такая практически нереальная задача, - говорила Руслана Бровченко. - Это можно только рекомендовать. На практике это нереально реализовать. В школах у нас и так не хватает психологов, школы захлебываются в поисках специалистов. Кроме того, в школах психологи не всегда соблюдают профессиональную этику, не всегда помнят о тайне рассказанного.

Остальные предложения также вызывают сомнения в том, что они могут быть реализованы. Например, партийцы предлагают открыть детские лагеря или центры психической поддержки, но не указывают, где государству взять на это деньги.

- Разъясняем вам, что политическая партия, как институт представительной власти, компетентна вносить предложения и рекомендации, направленные на улучшение действующего законодательства, а также инициировать новые законы, - прокомментировал «НГ» Дамир Джаканов. - Расчет требуемых бюджетных средств для приведения в действие вносимых поправок входит в компетенцию органов исполнительной власти: министров, комитетов, акиматов различного уровня.

Пока говорить о конкретных результатах круглого стола, который организовала партия, преждевременно. Восемь предложений, конечно, поступят на стол депутатов парламента. Но сколько из них трансформируются в законы или практические инициативы - вопрос открытый.

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