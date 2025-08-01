По прогнозам синоптиков в субботу, 2 августа, ночью и утром на востоке и юге области пройдут небольшие дожди, сопровождаемые грозами. На западе и севере будет туман. В воскресенье и понедельник, 3-4 августа, осадки не ожидаются, на западе и севере в ночные и утренние часы — вновь туман.





В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу — переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью по области будет 13-18 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём температура будет в пределах 22-27, на юге 30 градусов. В воскресенье ночью термометры покажут 10-15 °С, днём столбики термометров поднимутся до отметок 18-23 °С. В понедельник ночь будет прохладной, ожидаем 5-10 °С, на юге 13 °С. День прогнозируется нежаркий - 15-20 °С, на юге 23 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 13-15 °С, днём 23-25 °С. В воскресенье: ночью 10-12 °С, днём 21-23 °С. В понедельник: ночью 8-10 °С, днём 22-24 °С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в субботу с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, юге и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ