Можно ли применять нормы закона для договора о долевом строительстве, если заключён другой договор - бронирования? Адвокат Михаил ЩУР считает, что можно. Свою точку зрения он обосновал на процессе «Шайзада Мукужанова против СтройЭлитДома» (СЭД), который продолжился в Костанае под председательством судьи городского суда Жумабека САДВАКАСОВА.

Истица, интересы которой представляет Щур, подала в суд на компанию-застройщика. По её мнению, жильё должно быть введено в строй полностью завершённым. Речь идёт о 8-этажном жилом комплексе Da Vinci в костанайской микрорайоне Береке. Возведение ЖК было разделено на несколько этапов, и этот проект разделения одобрен заключением государственной экспертизы. Как поясняют ответчики, ввиду него сложности и масштабности.

Михаил Щур - первый слева

- Так как замечания отсутствовали, сверка была пройдена, - сообщила в суде представитель государственной архитектурно-строительной экспертизы Орынгуль СУНКАРОВА. - Акт ввода в эксплуатацию поставлен на учёт в управлении государственного архитектурно-строительного контроля. Но застройщик поясняет, что строительство объекта, согласно рабочему проекту и заключению госэкспертизы, разделено на пять очередей. В 23-м году была введена первая и вторая очереди, в 24-м – третья и четвёртая. В 25-м году планируется завершить пятую очередь. В неё входит встроенный подземный паркинг, также в настоящее время завершаются общие строительные работы и благоустройство площадки. Срок сдачи пятой очереди запланирован на 30 сентября 2025 года.

- Когда я получил акт ввода в эксплуатацию, - информировал суд Михаил Щур, - я сообщил: он был осуществлён незаконно, потому что по нему значится и парковка, и благоустройство. И я требую объяснения этого казуса с точки зрения норм закона. В «Правилах осуществления застройки» говорится, что объект - неразрывное целое. И тут ответчик тоже путается, говоря: «У нас общий проект на весь объект», но в то же время добавляет: «Мы сначала вот это ввели, а потом то ввели». Извините, если вы вводите по отдельности, вы должны утверждать, что это разные объекты! И у каждого свой участок, свои сроки осуществления строительства, своё разрешение получено…

- На все очереди имеются положительные заключения экспертизы, которые на сегодня не были обжалованы. - возразила Сункарова.

- В Гражданском кодексе – парирует Щур, - есть понятие "обязательства сторон". И в Особенной части расписывается купля-продажа, поставки, строительно-монтажные работы, подряд, аренда и так далее. То есть, за что каждый отвечает. И когда из разных блоков исходят обязательства - они исходят из буквального толкования закона – то юрист должен оценить это и отнести к какому-то виду договоров. И там написано, что оплата при отсутствии построенного объекта называется договором долевого участия в строительстве. У нас нет бронирования земли, ведь договор бронирования – это всего лишь «застолбить своё место в очереди», а не финансировать строительство. Такой договор не должен заключаться на всю стоимость квартиры. Так что в СЭД составили договор бронирования, чтобы прикрыть свои незаконные действия. А то СЭД в мае заключает с истицей договор, а приступает только к проектированию аж в июне! Это незаконная предпринимательская деятельность.

Также, по словам адвоката Щура, он ещё в мае обратился в ГАСК, когда им был установлен факт незаконного привлечения денежных средств дольщиков под видом договора бронирования.

Жилой комплекс Da Vinci в микрорайоне Береке

Сейчас на внутридомовом пространстве ЖК завершены работы по укдадке брусчатки и благоустройству газона. Это, говорят ответчики, свидетельствует о том, что они – добросовестная компания, которая никак не могла запланировать незаконную деятельность и обман клиентов.

Очередное слушание по иску назначено на 7 августа.

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