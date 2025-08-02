За 7 месяцев 2025 года в Костанайской области произошло 684 ДТП, в результате которых погибли 42 человека и 938 получили ранения разной степени тяжести. Статистика свидетельствует о резком росте аварий по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период произошло 419 ДТП, в которых погиб 31 человек и 532 получили травмы.

Мототранспорт на штрафстоянке

С начала 2025 года задержаны 692 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Почти столько же - 689 случаев - было выявлено в первые 7 месяцев прошлого года.

Летний период - время мотоциклистов. В 2025 году зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в результате которых 3 человека погибли и 27 получили различные травмы. В 2024 году за аналогичный период произошло 17 ДТП, в которых 1 человек погиб и 19 человек получили травмы.

Авария с участием мотоцикла

Сейчас на штрафстоянке находятся более 200 различных видов мототранспорта. Это говорит о том, что проводится активная работа по пресечению нарушений со стороны мотоциклистов.

Основными причинами ДТП по-прежнему остаются превышение установленной скорости, а также небезопасное маневрирование, в частности, несвоевременное включение указателей поворота и выезд на полосу встречного движения. В текущем году с помощью дронов было выявлено 19 случаев выезда на полосу встречного движения.

Эльмира Испандьярова: «Даже секундная потеря контроля над управлением может привести к тяжелым последствиям»

- Было бы неплохо, чтобы дроны не только фиксировали встречное движение, но и могли определять превышение скорости, - отмечает старший инспектор управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Эльмира ИСПАНДЬЯРОВА. - Оперативная передача информации о нарушителе позволила бы сотрудникам дорожной полиции своевременно принять меры по предотвращению аварийных ситуаций.

Новые тенденции приносят новые риски. Большую опасность во время управления транспортным средством представляет использование сотовых телефонов: беседы, отвлечение внимания на социальные сети, запись себя на видео. Все это приводит к потере концентрации и в итоге к авариям. Данная проблема особенно актуальна в городах, где водители чаще отвлекаются на телефонные разговоры, в отличие от загородных трасс, где качество связи может быть нестабильным. Например, ожидая разрешающий сигнал светофора, отвлекаются на телефонные разговоры, а затем, реагируя на сигналы других участников движения, могут резко начать движение, при этом создавая аварийную ситуацию.

Работа с водителями мототранспорта

Наиболее аварийно-опасные места в Костанае, по оценке полиции, - это пересечения улиц Тауелсиздик и Баймагамбетова, улицы Тауелсиздик и проспекта Абая, а также оживленные участки улицы Каирбекова.

- Повышенное внимание следует уделить безопасности на пешеходных переходах, - советует старший инспектор всем участникам дорожного движения. - При движении транспортных средств в несколько рядов в одном направлении возрастает риск наезда на пешеходов. Зачастую возникает ситуация, когда водитель в одном ряду, уступая дорогу пешеходу, закрывает обзор водителю в соседнем ряду. В результате ни пешеход, ни водитель второго ряда не имеют визуального контакта друг с другом. В связи с этим настоятельно рекомендуется перед началом перехода проезжей части убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают пешехода.

Авария с участием мотоцикла

На территории области самый опасный участок - трасса Костанай - Аулиеколь - Сурган. Именно здесь проводят постоянный мониторинг с применением дронов. В течение 2025 года на трассе зарегистрировано 9 ДТП. Высокая интенсивность движения, а также неудовлетворительное состояние дорожного покрытия приводят к авариям. Необходимо расширить дорогу до четырех полос для повышения безопасности и пропускной способности.

В аварии на трассе Алматы - Екатеринбург 14 июля погибли три человека

- 14 июля произошла страшная авария на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган, в которой погибла целая семья: отец, мать и их двухлетний ребенок, - рассказывает Эльмира Испандьярова. - Грузовик Shacman, перевозивший щебень, столкнулся с легковой машиной ВАЗ-2110. Легковой автомобиль оказался под грузовиком, от него практически ничего не осталось. Семья погибла от полученных травм. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110, спешивший на работу ранним утром, утратил контроль над управлением, предположительно, из-за секундного засыпания за рулем. Возможно, если бы он отдохнул перед поездкой, то трагедии удалось бы избежать. При длительных поездках водителям настоятельно рекомендуется делать остановки для отдыха и сна. Утомленность за рулем является одной из основных причин ДТП. Ведь даже секундная потеря контроля над управлением может привести к тяжелым последствиям.

Фото предоставлено ДП