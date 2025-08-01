Несколько государственных электронных сервисов будут недоступны из-за плановых технических работ, предупредили в АО "Национальные информационные технологии". Технические работы проведут в ночь на 2 августа, передает Informburo.kz.

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Работы запланированы с 2.00 до 6.00. В это время приостановят доступ к следующим сервисам:

портал eGov.kz;

мобильное приложение eGov Mobile, включая сервис "Цифровые документы";

порталы e-Otinish и E-license;

системы Открытого правительства;

сервисы Национального удостоверяющего центра РК;

государственные услуги в мобильных приложениях банков второго уровня;

сервисы, интегрированные через шлюз электронного правительства;

другие цифровые проекты, сопровождаемые АО "НИТ".

"Гражданам и организациям рекомендуем заранее завершить необходимые операции, запланированные в электронных сервисах, и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения работ", – говорится в сообщении.