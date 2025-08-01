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eGov и другие цифровые сервисы временно приостановят работу

1 августа 2025, 16:24 |  Государство

Несколько государственных электронных сервисов будут недоступны из-за плановых технических работ, предупредили в АО "Национальные информационные технологии". Технические работы проведут в ночь на 2 августа, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Работы запланированы с 2.00 до 6.00. В это время приостановят доступ к следующим сервисам:

  • портал eGov.kz;
  • мобильное приложение eGov Mobile, включая сервис "Цифровые документы";
  • порталы e-Otinish и E-license;
  • системы Открытого правительства;
  • сервисы Национального удостоверяющего центра РК;
  • государственные услуги в мобильных приложениях банков второго уровня;
  • сервисы, интегрированные через шлюз электронного правительства;
  • другие цифровые проекты, сопровождаемые АО "НИТ".

"Гражданам и организациям рекомендуем заранее завершить необходимые операции, запланированные в электронных сервисах, и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения работ", – говорится в сообщении.