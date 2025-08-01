eGov и другие цифровые сервисы временно приостановят работу
1 августа 2025, 16:24 | Государство
Несколько государственных электронных сервисов будут недоступны из-за плановых технических работ, предупредили в АО "Национальные информационные технологии". Технические работы проведут в ночь на 2 августа, передает Informburo.kz.
Фото Informburo.kz
Работы запланированы с 2.00 до 6.00. В это время приостановят доступ к следующим сервисам:
- портал eGov.kz;
- мобильное приложение eGov Mobile, включая сервис "Цифровые документы";
- порталы e-Otinish и E-license;
- системы Открытого правительства;
- сервисы Национального удостоверяющего центра РК;
- государственные услуги в мобильных приложениях банков второго уровня;
- сервисы, интегрированные через шлюз электронного правительства;
- другие цифровые проекты, сопровождаемые АО "НИТ".
"Гражданам и организациям рекомендуем заранее завершить необходимые операции, запланированные в электронных сервисах, и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения работ", – говорится в сообщении.
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