А до того, как поднять такое предприятие, она должна провести геологоразведочные работы на месторождении бокситов. Казахстан занимает 17-е место в мире и 2-е после России в странах СНГ по запасам сырья для производства алюминия. И Костанайская область в этом смысле - весьма привлекательный регион. В данном случае речь идет о разработке Коктальского месторождения (в части источников - группы месторождений) железистых бокситов. Участок его расположен на территории Аулиекольского района.

Богатейшие недра области в приветственном слове на заседании областного совета по привлечению инвестиций упомянул представитель частной компании Kazakhstan Westerfield Holding LTD СЮ ТЭНЬЛЯН. Деловая часть его речи продемонстрировала, что такое подход к решению проблем без раскачки.

Инвестор намерен строить завод полностью на свои деньги / Фото пресс-службы акима области

- 10 июня в этом же зале с вами встречался председатель совета директоров нашей компании, - сказал спикер, - за это время мы сделали определенную работу. Согласно решению инвестиционного штаба, наша компания подала заявки на получение лицензии на геологическое изучение недр на месторождении бокситов. 16 июля заявка была подана. Но имелись замечания со стороны Комитета геологии. Мы их устранили, сегодня, 22 июля, мы подали повторную заявку. Сейчас с акиматом района прорабатываем вопрос, как нам можно получить земельный участок. Идеально подходящий занят сейчас сельхозпроизводителем, и возможно, что он будет налагаться на карты двух районов одновременно. Но это вопрос решаемый. А вот более серьезный состоит в другом. По прогнозным оценкам, совокупные запасы бокситов здесь - всего 705 млн т, чего нам хватит на 10 лет реализации проекта. А это очень мало для жизненного цикла бизнеса. Мы изучили материалы Национальной геологической службы РК, нашли дополнительные месторождения, которые представляют для нас интерес. И по согласованию с министерством промышленности мы решили, что сразу будем подавать заявку на получение лицензии на разведку через Единую карту индустриализации, чтобы в будущем увеличить нашу сырьевую базу. Казахстан - страна, богатая ресурсами, Костанайская область - в частности, бокситами. Так что это перспективно.

Аким области попросил представителей министерства промышленности прокомментировать ситуацию в части предоставления прав на недропользование. Быстрого и четкого ответа «да» или «нет» не услышал. И высказался в том смысле, что подобные вопросы должны решаться максимально быстро, особенно когда речь идет о крупном инвесторе, который вливает в проект исключительно собственные деньги.

- Когда появился человек с предложением, с деньгами, ну пригласите вы его, помогите, - эмоционально высказался глава региона. - Это касается всех отраслей.

Кадр из презентации

Сейчас инвестор заявляет, что готов поставить завод по производству глинозема с мощностью переработки до 2 млн т в год. Сумма инвестиций - около 84 млрд тенге. Планируется, что на время строительства будет создано около 4 000 рабочих мест, во время эксплуатации завода - 1 000.

Срок реализации проекта: июль 2026 года - декабрь 2029-го.

Кстати, это не первая попытка создать подобное предприятие. В 2021 году ТОО «Қағанат Өнімдері» планировало в Аулиекольском районе построить завод по выпуску глинозема мощностью 1 млн т в год.

Интересно, что прогнозные данные по запасам месторождения существенно разнятся. Например, российская госкомиссия по запасам полезных ископаемых в 2023 году оценивала их как 130-150 млн т, информация звучала на конференции «Горнорудная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация». Казахстанские специалисты несколькими годами ранее - до 400 млн т. Китайские инвесторы полагают, что бокситов чуть не вдвое больше.

При этом группа казахстанских ученых, публикуя в журнале «Известия Академии наук РК» статью о перспективах развития алюминиевой отрасли Казахстана (№ 3 за 2017 год), подчеркивала, что бокситы Коктальского месторождения характеризуются высоким содержанием окислов железа (до 26%), двуокиси титана (до 5%), кремнезема (4-8%), глинозема (38-42%), а также содержанием скандия (10-30 г/т), галлия (5-30 г/т) и ванадия (10-150 г/т). «Повышенные содержания в бокситах железа, титана и ряд других ценных компонентов указывают на комплексный характер руд и необходимость разработки технологии, предусматривающей извлечение всех ценных компонентов», - подчеркивали они.