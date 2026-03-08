Депутат мажилиса предлагает смягчить наказание для участников иностранных конфликтов, которые не состояли в террористических организациях и добровольно вернулись на родину. Вы поддерживаете предложение? Да. Люди идут в армию из-за тяжелого социального положения на родине.

Скорее да. Так люди, которых обманом завербовали, смогут вернуться на родину.

Скорее нет. Это риск, что число завербованных казахстанцев кратно вырастет.

Нет. Такие преступления несут прямую угрозу для безопасности казахстанского общества.

