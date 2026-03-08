Сельскохозяйственная ярмарка пройдет на следующей неделе в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
8 марта 2026, 12:01 | Общество
Свои товары для продажи привезут сельхозпроизводители городов и районов области. Отдел предпринимательства города обещает, что на прилавках для костанайцев будут доступны свежие овощи, фрукты, мясо, мед, молочная продукция и другие товары.
Фото из архива "НГ"
Ярмарка состоится 14 марта. Место проведения: центральная площадь «Сити Центр». Начало в 9:00.
