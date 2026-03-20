Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, на котором шла речь о совершенствовании системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передаёт TengriHealth.

Фото: depositphotos.com

Что произошло

Председатель правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Гульмира Сабденбек озвучила результаты анализа действующей системы ОСМС. По её словам, одной из главных проблем остаётся отсутствие целостного управления: система больше ориентирована на объёмы оказанных услуг, чем на конечный результат для пациента.

В связи с этим она представила новую модель ОСМС 2.0, разработанную в целях перехода от операционного финансирования к стратегическому интеллектуальному управлению.

Какие реформы планируют внедрить

По её словам, среди нововведений появится цифровой антифрод-контроль.

"Это аналитическая система, которая позволит автоматически выявлять приписки, дублирование услуг, необоснованные госпитализации, искусственные завышения объемов и другое. Согласно международной практике, это снизит неэффективные расходы системы здравоохранения в среднем на 5–10 процентов", — рассказала Сабденбек.

Также одним из важных элементов станет разделение всех медицинских организаций страны на три категории в зависимости от уровня риска: senim (доверие), baqylau (контроль), qauyp (риск).

Как отметила председатель правления, добросовестные поставщики медицинских услуг смогут работать в упрощенном режиме, тогда как организации, где ранее уже выявляли нарушения, будут находиться под усиленным контролем и аудитом.

Кроме этого, руководитель информационно-учётного центра Жанасыл Оспанов представил новую цифровую платформу Qalqan, которая "является технологической основой и "цифровым щитом" создаваемой новой архитектуры ОСМС".

Платформа должна обеспечить полную цифровизацию процессов финансирования и интеграцию с медицинскими информсистемами.

"На уровне пациента в системе Qalqan будет аккумулироваться информация по услугам, госпитализациям, анализам, назначениям, медицинским расходам, разбивка затрат по ОСМС, ГОБМП. В настоящее время все эти данные разрознены и пациент зачастую не может видеть полную картину", — рассказал Оспанов.

Qalqan обеспечит единый сквозной маршрут пациента. Дополнительно граждане получат возможность сообщать о несоответствиях, что позволит создать механизм "народного контроля", добавил он.

Какие поручения дали ФСМС?

По итогам совещания Олжас Бектенов одобрил предложенные подходы и дал поручения госорганам и ведомствам.

Министерству юстиции, национальной экономики и здравоохранения до 25 марта внести поправки в части совершенствования деятельности Фонда.

Министерству финансов совместно с министерствами здравоохранения, юстиции, национальной экономики до 31 марта внести конкретные предложения по сокращению размера ежегодного взноса государства из средств республиканского бюджета на сумму, не превышающую сумму полученного инвестиционного дохода, а также использованию накопленных активов Фонда на финансирование ГОБМП и ОСМС.

Акимам Астаны, Алматы, Шымкента, всех областей, а также Министерству здравоохранения — обеспечить переход медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ОСМС и ГОБМП, на систему Qalqan до 15 апреля 2026 года.

Напомним, 16 января в правительстве приняли решение передать фонд медстрахования в ведение Министерства финансов. Решение приняли после анализа работы фонда: стало известно о многочисленных нарушениях и низкой эффективности расходования средств. Глава Минфина в своём докладе привел факты "лечения" умерших пациентов, фактах, когда скрининг на рак шейки матки проходили мужчины, и приписках.

Позже премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что проверки по всем нарушениям уже начали, а виновных привлекут к ответственности. Он пообещал, что "информационная система Фонда медстрахования до 1 июля этого года должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств".