Премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) в ведение Министерства финансов. Решение приняли после анализа работы фонда — стало известно о многочисленных нарушениях и низкой эффективности расходования средств, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: t.me/KZgovernment

Поручение проверить деятельность ФСМС Бектенов дал 18 декабря 2025 года. Анализ провело Министерство финансов.

Министр финансов Мади Такиев сообщил, что расходы государства на финансирование медорганизаций выросли, но, по данным анализа, эффективность фонда не увеличивается. В 2026 году на эти цели предусмотрено 2,4 триллиона тенге — это на 1 триллион больше, чем в 2020 году. При этом накопленный инвестиционный доход ФСМС с 2020 года составил 588 миллиардов тенге, включая 195,9 миллиарда тенге только за 2025 год.

"Значительная часть средств аккумулируется в активах фонда и не направляется на оказание медицинских услуг".

Двойное финансирование и вопросы к руководителям медорганизаций

По данным анализа, выявили два распространенных случая двойного финансирования. Первый — когда частные медорганизации получали оплату одновременно по добровольному медицинскому страхованию от работодателя и за счет средств ФСМС. Второй — когда один и тот же пациент числился сразу в двух медорганизациях в одни и те же даты.

Также налоговые органы провели камеральный контроль руководителей медорганизаций: проанализировали их доходы и приобретения. Сообщается, что 1 465 руководителей в 2024–2025 годах приобрели более 5 тысяч объектов недвижимости.

Что еще выявили

В анализе также указали на разрозненность информационных систем ФСМС и Минздрава, а также на несостыковки в нормативно-правовой базе. По данным Минфина, отсутствие единой базы пациентов и медицинских организаций привело к тому, что регулирование во многом привязано к функциям отдельных структур, а не к конечному результату — оказанию медицинской помощи населению.

Также отмечается, что после первичной проверки материально-технической базы, оснащения и кадровых требований медорганизаций последующий контроль фактически не осуществляется. В анализе говорится, что не выстроены превентивные механизмы контроля, из-за чего сложно своевременно предотвращать нецелевое использование средств ГОБМП и ОСМС.

Запредельная наглость

При этом проверка выявила и совсем абсурдные случаи в отчетности: в Астане один врач частной клиники за день якобы "принял" 1 442 пациентов, а другой специалист за месяц провел 4 832 приема. Отдельно зафиксировали оказание медуслуг умершим людям, а также сотни тысяч скринингов, которые не соответствовали полу пациента — вплоть до маммографии у мужчин. Также аудиторы указали на массовые приписки лекарств детям и случаи, когда на одного пациента в течение суток списывали тысячи препаратов.

"Формируется мотивация не к эффективности, а к освоению средств".

Кроме того, в системе, по данным анализа, отсутствуют стимулы к экономии: не предусмотрены инструменты возврата сэкономленных средств в бюджет. Отдельные проблемы выявлены и в тарифообразовании: применяется более 3 тысяч тарифов, что существенно осложняет администрирование и контроль оказания медицинских услуг.

Какие поручения дал Бектенов

По итогам премьер-министр Олжас Бектенов поручил:

Министерству финансов по всем озвученным фактам передать материалы в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений;

передать ФСМС в ведение Министерства финансов для контроля всех финансовых потоков;

обеспечить полную цифровизацию бизнес-процессов системы здравоохранения на базе систем Минфина;

остановить необоснованное финансирование через пересмотр параметров инвестстратегии размещения активов ФСМС и получения инвестиционного дохода.

Ранее Высшая аудиторская палата уже проводила проверку Фонда соцмедстрахования и его филиалов за 2022–2023 годы. Тогда аудит охватил средства и активы на 3,8 триллиона тенге и затронул 13 организаций. Аудиторы сообщали о нарушениях на десятки миллиардов тенге, фактах двойной оплаты медуслуг и системных проблемах с контролем качества. Материалы по отдельным эпизодам, включая приписки и двойное финансирование, передали в правоохранительные органы.

Между тем в Мажилисе отметили, что люди теряют доверие к медстрахованию из-за непрозрачности и выявляемых нарушений. По словам депутата Базарбека, фонд контролирует большие финансовые потоки при слабом внешнем надзоре, из-за чего появляются схемы и злоупотребления. Он назвал ФСМС "монстром", которого "мы сами создали".