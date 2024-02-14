Об этом сегодня, 14 февраля, сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА. Она выступала на сессии областного маслихата, где рассматривали вопрос о корректировке бюджета региона.

Фото из архива "НГ"

- Управлению здравоохранения выделить 1 634 700 000 тенге, из них 1 502 000 000 тенге - на проведение текущего ремонта здания Костанайской областной детской больницы, - сообщила Мусагазина. - 38,1 млн тенге - на проведение текущего ремонта соматического корпуса Костанайской областной детской больницы. 34,1 млн тенге - на возмещение консультационных услуг национальному оператору в области здравоохранения. 27 млн тенге - на текущий ремонт фасада Федоровской ЦРБ. 19,5 млн тенге - на обучение интернов и резидентов в связи с увеличением стоимости обучения. 14,1 млн тенге - для оплаты страховой премии 50 автомобилей, приобретенных в лизинг в 2020 году.

Сумму, выделенную на ремонт детской больницы, можно назвать шокирующей. Если ранее на капитальный выделяли 1,2 млрд тенге, то теперь тратят 1,5 млрд - на текущий.

Капремонт больницы начали в 2020 году. В августе 2023 года аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ осматривал здание и говорил, что в ремонте "наконец поставлена точка". Так он комментировал завершение судебных процессов с бывшим подрядчиком - ТОО "Вершина". Представители фирмы с 2020 года пытаются обратить внимание чиновников, что проект реконструкции больницы требует доработки. Они же предлагали завершить ремонт, если облздрав выплатит оставшиеся 100 млн тенге.

Во время визита акима области главный врач детской больницы Нурлан ЕРЖАНОВ сообщал, что осталось завершить примерно 20% работ. Вот что тогда говорил сам Кумар Аксакалов:

- Сейчас для нас важно, чтобы управление здравоохранения очень быстро посчитало объем выполненных работ. И мы должны из областного бюджета профинансировать сумму, которой будет не хватать.

Судя по всему, нехватающая сумма посчитана.

"НГ" продолжает выяснять подробности этой истории.

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