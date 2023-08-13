Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ 11 августа осмотрел ремонт детской больницы. Визит главы региона на этот проблемный объект связан с решением апелляционного суда, который удовлетворил требования больницы к ТОО «Вершина».

Подрядчика обязали вернуть больнице исполнительную документацию на уже выполненный объем работ, а иск о расторжении договора по госзакупкам был удовлетворен. Аким области сообщил журналистам, что, по его мнению, решение суда «ставит точку» в больничной эпопее.

- На данный момент здесь света нет, его отключили за долги, - рассказал акиму области главный врач детской больницы Нурлан КОЖАНОВ. – Ремонт еще не завершен примерно на 20%. Как [сотрудники] ТОО «Вершина» были здесь последний раз, как свои вещи оставили, мы их так и не трогали. Потому что ТОО постоянно пыталось подать на нас в суд, что мы, якобы, инвентарь, стройматериалы у них забираем. Часть работ выполнена, но, к сожалению, уже есть трещины в полу и в стенах. Местами, не везде. Здание ведь два года стоит, тут никто не живет. Мы иногда окна открываем, проветриваем. Подаем отопление, чтобы тут все не перемерзло.

Руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ пожаловался главе региона, что у медорганизации нет исполнительной документации. Поэтому никто, кроме подрядчика, не знает какие работы выполнили, а какие нет. Если коротко, то план чиновников такой – получить документы, провести за месяц техническое обследование и определить сколько денег нужно выделить на завершение работ по ценам 2023 года. Точных сроков, когда именно детская больница вновь откроет свои двери, пока никто не называет.

Кумар Аксакалов выслушал доклады и обратился к журналистам:

- Наконец-то поставлена точка в этой истории, которая длится уже почти три года, - сказал он. – В 2020-м ремонт начался, потом остановился, а сейчас суд поставил в этом вопросе точку. Сейчас для нас важно, чтобы управление здравоохранения очень быстро посчитало объем выполненных работ. И мы должны с областного бюджета профинансировать сумму, которой будет не хватать.

ТОО «Вершина» с 2020-го года пытается обратить внимание чиновников, что проект реконструкции больницы требует доработки. К примеру, в рентгеновском кабинете главного корпуса (1-й этаж) вытяжная система вентиляции встроена в общую систему, что является недопустимым и может быть признано проектной ошибкой. Или в проекте «потеряно» около 140 м воздуховодов, нет приточной вентиляции в пищеблоке и прачечной - вытяжка есть, а приточки нет.

Корреспондент «НГ» во время визита в больницу акима области несколько раз повторял вопрос – будет ли проведена корректировка проекта или власти просто пересчитают деньги? Четкого ответа мы так и не добились. Из разных уст звучали противоположные версии – аким области отрицал корректировку, а руководитель облздрава переадресовывал этот вопрос экспертам.

- Мы должны посчитать стоимость невыполненных работы, потому что смета устарела, - ответил Кумар Аксакалов. – Исходя из стоимости материалов в этом году мы рассчитаем новую смету. Сколько потребуется денег мы пока не знаем. Корректировку проекта мы не планируем, он выполнен на 80%. Любой подрядчик, который участвует в конкурсе, предварительно изучает документы. А когда выигрывают говорят, что это не учтено, то не учтено. Просят сделать корректировку проекта. Значит, никаких корректировок не будет! Если ты участвуешь, то нужно было все изучить.

В ТОО «Вершина» уже заявляли, что конкурс на реконструкцию больницы проводился во время пандемии ковида в упрощенном порядке. Отвечая на вопросы «НГ», Кумар Аксакалов отметил, проект прошел экспертизу и «он не может быть некорректным». Поэтому власти хотят довести старый проект до финала.

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- Я не могу сказать (является ли система вентиляции в рентген кабинете проектной ошибкой – «НГ»), потому что я не эксперт, - сказал Данияр Джандаев. – Я вам просто объясняю, что если подрядчик выявлял такие ошибки, то они могли обратиться в судебном порядке и обязать заказчика внести корректировку. Но все сроки были пропущены. Я больше скажу, все работы, выполненные «Вершиной», не подкреплены пока документацией. Для чего мы проводим техобследование? Чтобы внести корректировки, которых не хватает. Это все решит компания, которая имеет соответствующую лицензию. Проект изжил себя. Они полностью обследуют здание. У нас была компания, которая могла провести корректировку проекта, но из-за отсутствия исполнительных документов, проект не подлежал корректировке.

Джандаева спросили, может ли акимат теоретически вернуться к корректировке проекта, если об этом скажут эксперты. Руководитель облздрава ответил, что «к этому вопросу лучше вернуться после обследования».

Мы задали вопросы по этой ситуации и подрядчику – руководству ТОО «Вершина». В ближайшее время опубликуем и его позицию.

Фото Георгия ГОВОРОВА