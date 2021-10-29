Почему ремонт областной детской больницы никак не может завершиться

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео: мать сняла сына на стационарном лечении. Лежит в коридоре на каком-то приспособлении вместо кровати. Чуть раньше в «НГ» обратилась женщина по имени Асель: «Стены - в трещинах, мебель разваливается... Сантехника не предназначена для маленьких детей, унитазы большие, до раковин они не дотягиваются... А приемный покой какой - ребенку делали клизму в помещении, где нет туалета!» Это она о том месте, куда на время капитального ремонта почти полтора года назад съехала областная детская больница. Родители возмущаются, персонал устал, но возвращаться лечебному учреждению все еще некуда.

Суд идет

Прямо сейчас экономический суд разбирается в споре подрядчика и заказчика капремонта. Процесс далеко не первый, тягается между собой не только эта пара, в орбите разбирательств и другие организации - технадзор, например, госархстройконтроль, с которыми судился заказчик.

Скоро полтора года, как областная детская больница пребывает в состоянии капитального ремонта, там не лечат

Истину искать, конечно, нужно, но тяжбы до бесконечности тормозят ремонт. Когда суды идут, дела стоят. В областной детской на Быковского, 4 нынче тихо, работы не ведутся, помещения опечатаны.

Договор с подрядчиком № 285 заказчик, главный врач Улыкбек Асилбеков, расторг в одностороннем порядке, о чем 16 августа сего года появилось уведомление на портале госзакупок. А ТОО «Вершина», которое выиграло тендер и 21 июля 2020 года заключило указанный договор, теперь оспаривает законность его расторжения. Предъявляет и другие требования. О них чуть дальше.

Со своей стороны заказчик через суд добивается признания части актов выполненных подрядчиком работ недействительными. А также направил иск о признании ТОО «Вершина» недобросовестным участником госзакупок. То есть сейчас параллельно активированы три процесса. Не только бизнес, но и больница из бюджета оплачивает нанятых для работы в них юристов. Еще копеечка затрат добавляется к увесистой сумме ремонта. Его тендерная стоимость - 1,2 млрд тенге.

Миром больше не выходит

По договору капитально отремонтировать больницу за эти деньги ТОО должно было к 1 февраля 2021 года. Но в январе стороны впервые встретились в суде. Подрядчик просил продлить срок исполнения договора на том основании, что заказчик вовремя не подготовил и не передал ему для ремонта объект. Заказчик с продлением не соглашался.

- Нам объект передали 13 августа, с опозданием против договорных сроков на 22 дня. И только одну часть здания, которое состоит из двух 6-этажных блоков, плюс подвальное помещение, техэтаж, - пояснил корреспонденту «НГ» начальник участка ТОО «Вершина» Курмет МАКАНОВ. - Во второй блок мы получили возможность войти 7 января 2021 года, за три недели до завершения по договору строительно-монтажных работ. В договоре есть пункт 9.1, обязывающий вовремя передавать подрядчику стройплощадки. Если заказчик задержал, действие договора должно продлеваться на соразмерный срок.

Судебное разбирательство шло в феврале - марте. В итоге стороны подписали мировую, и 13 апреля заключили дополнительное соглашение о том, что срок производства работ продлен до 1 августа.

После чего строители встали на два месяца.

Дело в том, что 1 февраля истекли полномочия на объекте компании, которая осуществляла технический надзор - ТОО «ZS Enginiring». С ней заказчик заключил новый договор лишь 28 мая. Однако за это время в реестр недобросовестных (по суду, не связанному с делами больницы) попало ТОО «Табыс», которое было автором проекта по капремонту и осуществляло авторский надзор. Так что работы возобновились только 13 июня, когда полномочия авторского надзора получила другая компания, ТОО «Шахар».

- Поэтому мы считали, что нам срок исполнения договора должен быть еще раз продлен, соразмерно, - сказал Маканов, - тем более что до сих пор объект нам так полностью и не передан, на первом этаже по-прежнему сидит администрация больницы, бухгалтерия. Пункт 9.1 договора так и не исполнен до конца.

Но на этот раз мировым соглашением даже не пахнет. Заказчик и подрядчик - в суде антагонисты. И дело не только в сроках.

Совершите вы массу открытий

В своем иске подрядчик, кроме того, что оспаривает законность расторжения договора в одностороннем порядке, просит суд обязать заказчика направить проект на корректировку, потому что «по нему нельзя закончить капитальный ремонт и ввести объект в эксплуатацию». Это на заседании 22 октября заявил представитель подрядчика Жаслан БАЙБАЗАРОВ.

Честно говоря, после почти года производства работ звучит оглушительно. «НГ» обратилась за разъяснением к строителям. Против ожидания они не стали отмалчиваться. Принесли в редакцию несколько папок своей переписки с заказчиком, уполномоченными органами, управлением здравоохранения. Даже таблицу безответных составили. Лейтмотив большинства обращений - просьбы и требования скорректировать, исправить те или иные проектные решения, пробелы в сметной документации, где не учтена, например, большая часть демонтажных работ. В целом проект капремонта, считают они, сырой, содержит массу ошибок, несмотря на то, что прошел госэкспертизу.

В больнице, на первом этаже, работает администрация, бухгалтерия

Процитируем навскидку письмо в облздрав и главврачу больницы от 11 ноября 2020 года: «ТОО «Вершина» обращает ваше внимание на противоречие санитарным нормам проекта, выданного заказчиком... в частности, в рентгеновском кабинете главного корпуса (1-й этаж) вытяжная система вентиляции встроена в общую систему, что является недопустимым и может быть признано проектной ошибкой... просим принять оперативные меры для решения указанной проблемы». На судебном заседании 22 октября Байбазаров успел привести пару подобных примеров: проектная заливка пола приподняла бы его так, что не открывались бы двери; каким-то образом в проекте «потеряно» около 140 м воздуховодов, нет приточной вентиляции в пищеблоке и прачечной - вытяжка есть, а приточки нет. Слова юриста для «НГ» подкреплены предоставлением соответствующего письма от 14 июня 2021 года.

Но это, по мнению представителей подрядчика, еще не самое главное. Значительную часть огрехов можно исправлять на ходу, хотя это вместе с согласованиями замедляет работу. Однако есть принципиальные моменты, из-за которых ТОО «Вершина» через суд настаивает на корректировке проекта и требует проведения строительно-технологической экспертизы.

25 июня 2021 года подрядчик уведомил заказчика о приостановке СМР на объекте из-за отсутствия целого перечня проектных решений. В письме 12 пунктов, среди которых 4 по разделу «Отопление и вентиляция»: в частности, нет проектных решений в части пробивки технологических отверстий через конструкции пола и стен для воздуховодов и труб теплоснабжения, калориферов вентиляционных установок. По разделу «Пожарная сигнализация» написано, что в проекте нет привязки этой сигнализации к системе вентиляции, лифтовому хозяйству, он вообще не предусматривает оборудование, без которого сигнализация не может работать в полном объеме.

- Отсутствие автоматики по пожарной части в больнице - это же опасно. И технологические отверстия для вентиляции - тоже очень серьезно, где их пробивать, чтобы потом ничего не рухнуло. Если бы подрядчику было все равно, он бы сделал по проекту, но ничего бы не работало, - прокомментировал «НГ» эти пункты Байбазаров.

Тогда вопрос: если проект так плох, зачем было за него браться?

Подрядчик пояснил, что тендер на этот ремонт провели по спецпорядку, введенному во время пандемии. И прошел он в течение всего двух дней. Так что детально ПСД на стадии конкурса не анализировали. А вообще, вернуть его на корректировку было прямой обязанностью заказчика, он же больше всех должен быть заинтересован в качественном и безопасном ремонте.

Ответим письменно

Безусловно, «НГ» пыталась взять комментарий у главврача больницы. Мы съездили туда, подрядчик обещал на месте показать, что было по проекту, чего не было... Но в помещения ни нас, ни представителя ТОО Асхата Хамитова не пустили, хотя он утверждал, что там находятся излишки материалов, которые фирма сейчас желала бы использовать на других объектах.

Главного врача мы дождались, но общаться по поводу ремонта он отказался. Заметил только, что сложившаяся ситуация - «наша боль». Но суд идет, разберется. А затем предложил направить вопросы письменно. Направили. Среди них есть и о том, насколько - в случае победы заказчика в суде - процедура выбора нового подрядчика скажется на сроках ремонта.

Фото Ксении РЕБИК