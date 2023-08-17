После недавнего посещения многострадального объекта акимом области, во время которого много говорилось о том, что в эпопее с ремонтом вот-вот будет поставлена точка, «НГ» узнала о позиции второй стороны. Главное - есть ли намерение у ТОО «Вершина» судиться дальше и способны ли эти процессы блокировать завершение ремонта.

Фото из архива "НГ"

- Последнее решение апелляционной коллегии областного суда нас удивило, - сказал учредитель ТОО «Вершина» Талгат ХАМИТОВ, - фактически суд отменяет действие договора, которого нет. Нет с 2021 года, когда заказчик его с нами расторг в одностороннем порядке. Мы доказали в суде, что это было сделано незаконно. Но действие договора реально так и не было восстановлено. Это ведь процедура, в ходе которой мы должны были получить от заказчика дополнительное соглашение, подписать его ЭЦП. Ничего этого так и не произошло. И это самое яркое подтверждение того, что конкретно нам не хотели дать возможность завершить этот объект. Продолжаем настаивать на том, что дело в деньгах - средства, предназначенные на капитальный ремонт, заказчик частично использовал на другие цели, а чтобы это скрыть, нас решил выставить недобросовестным поставщиком. И все длительные разбирательства - способ тянуть время. Один пример - с нами после первых судов было подписано мировое, договор пролонгировали на 6 месяцев, но четыре из них мы работать не могли, потому что на объекте не было ни технического, ни авторского надзора, с которыми договоры заключает заказчик. Зачем это было сделано? Чтобы мы снова не уложились в сроки. И кстати, судебные тяжбы - способ для больницы избегнуть любых финансовых проверок, пока идет судопроизводство, проверяющим хода нет.

Напомним, что на ремонт больницы из бюджета было выделено 1,2 млрд тенге, подрядчик освоил около 900 млн тенге. На данный момент, утверждает Хамитов, компании за уже выполненные работы заказчик должен около 160 млн тенге.

- Мы эти деньги, безусловно, вытащим, - сказал он, - да, судебные споры в данной ситуации продолжатся. При этом мы до сих пор считаем возможным решить дело миром и могли бы завершить объект месяца за два, во всяком случае, до конца года ввели бы его. Мы это предлагали еще в бытность акимом Архимеда Мухамбетова, встречались у него с представителями заказчика. Мы тогда говорили: выплатите нам 100 млн тенге, мы завершим ремонтные работы, а потом доплатите остальное. Все кивали. Результата - ноль. Мы с января 2023 года записывались официально на прием к Кумару Аксакалову, но он нас так и не принял.

«НГ» задала вопрос об исполнительной документации, без которой нельзя провести корректировку ПСД и ответственность за непредоставление которой предъявляется сейчас исключительно подрядчику.

- Давайте так - всю исполнительную документацию о том, чего и сколько мы сделали, мы заказчику предоставляли. Без этого же невозможно было акты выполненных работ подписывать. Почему вопрос не ставится, куда она делась у него? Вся в один момент исчезла? Почему новый главный врач, который во время ремонта уже был заместителем прежнего и вполне в теме, ничего не знает, не провел служебное расследование? С нас требуют дубликаты, подтверждая тем самым, что мы оригиналы уже предоставляли. Кроме того, мы предоставляли документацию и в ходе судебных разбирательств - для проведения судебно-строительной экспертизы... Я прочитал информацию об инспекции акимом области объекта. Можно, оказывается, в течение 2-3 недель провести техобследование, выделить деньги и благополучно завершить объект с вводом его в эксплуатацию. Поверьте, все не так просто. Ведь никто не отменял решение суда, которое обязывает заказчика провести корректировку ПСД с обязательной последующей госэкспертизой... Мы, конечно, воспользуемся предусмотренной законом возможностью обжалования постановления коллегии от 8 августа 2023 года и предпримем ряд других мер, чтобы отстоять свои права и справедливость. На самом деле таких фактов масса, когда на субъекта предпринимательства наваливается административная махина и пытается во всем его обвинить.