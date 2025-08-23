Вкус у вишни яркий. И главное - он прекрасно оттеняется и тестом самых разных видов, и специями - от корицы до гвоздики, и заливками-соусами. Рецептом вишневого пирога с нами поделилась Елена Кирсанова. Можно использовать как свежую ягоду (она все еще есть на ветках), так и замороженную.

В этом пироге и тесто прекрасное, и начинка вишневая

Из вишни вынуть косточки любым удобным для вас способом. Отставить в сторону, чтобы сок сбежал.

Яйцо, сахар смешать и взбивать до полного растворения сахара. Добавить сметану, размягченное сливочное масло. В смесь положить щепотку соли, обычная процедура, чтобы сбалансировать сладость. В просеянную муку высыпать разрыхлитель, немного ванилина, перемешать сухие ингредиенты. И замесить тесто, всыпая муку в масляно-сметанную смесь. Собрать тесто в шар, обернуть в пленку, отложить в прохладное место.

Из яйца, сметаны, сахара и кукурузного крахмала сделать заливку для начинки. Если нет крахмала, можно взять муку, но крахмал все-таки предпочтительнее.

Раскатать из теста круглый сочень толщиной 6-7 мм. Перенести в форму так, чтобы можно было сформировать бортики (как на галету). Если форма металлическая, лучше выстелить ее пергаментом, если силиконовая - ничего не нужно.

На дно пирога выложить вишню. Вылить на ягоды заливку. И пока она растекается, завести на начинку бортики, оставляя середину открытой.

Выпекать 45-50 минут при температуре 180 градусов.

Елена также советует испечь с вишней творожную королевскую ватрушку. Напоминаем: тесто из песочной крошки, 2/3 которого идут на формирование дна пирога и бортиков (просто прижимаете рукой к форме), а треть используется на верх ватрушки, как штрейзель. Между этими слоями размещается начинка из творога с яйцами и сахаром, она довольно жидкая. Вот Елена ею и залила вишню, которую положила на первый слой теста. Закрыла верх песочной крошкой. Пекла около часа при температуре 180 градусов.

Ингредиенты

Тесто для «Вишневого удовольствия»: 300 г муки, 200 г сахара, 1 яйцо, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин на кончике ножа. Заливка: 1 яйцо, 0,5 ст. сахара, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. кукурузного крахмала. Примерно стакан вишни без косточек.

Для королевской ватрушки: 350 г муки, 150 г сахара, 150 г холодного сливочного масла, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 1/2 ч. л. соли, 500 г творога любой жирности, 150 г сахара, 4 яйца.

Фото Елены КИРСАНОВОЙ