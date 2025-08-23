В этом году в Казахстане вновь активно заговорили о строительстве трех мусоросжигательных заводов в Астане, Алматы и Шымкенте. Весной в Правительстве РК даже обозначали срок начала строительства первого завода в Алматы - лето этого года. Основная причина - огромное количество мусора, скапливающееся на всех полигонах страны.

"Малешице" - самый большой мусоросжигательный завод в Чехии

Основной аргумент в пользу возведения заводов по сжиганию отходов - опыт Европы, в которой такие заводы успешно работают чуть ли не в центрах крупных городов и столиц без особого вреда для экологии. Однако всего три года назад Казахстан отказался от строительства на тот момент шести мусоросжигательных заводов. И тогда говорили, что проект не выдержал критики экологов, потому что сжигание мусора могло привести к катастрофическим последствиям и поставило бы крест на переработке отходов. Но... сейчас чиновники с еще большим энтузиазмом продвигают этот проект, озвучивая массу плюсов и вновь ссылаясь на опыт европейских стран.

Участница SolutionJournalism в этом году побывала в Праге, где посетила завод по сжиганию мусора, поговорила с представителями экологических организаций и выяснила, как на самом деле в Европе избавляются от отходов. Впрочем, как оказалось, успешные решения мусорной проблемы есть и в самом Казахстане.

История мусорного скандала

Впервые об идее строительства в Казахстане шести мусоросжигательных заводов заговорили в 2021 году. Тогда журналистов из крупных городов пригласили в пресс-тур по стихийным свалкам и полигонам ТБО Алматинской области во главе с Ахметжаном ПРИМКУЛОВЫМ, который занимал должность вица-министром экологии РК.

Он рассказывал и наглядно показывал представителям СМИ, как отходы тоннами гниют на свалках, как это опасно для экологии и как хорошо было бы большую их часть сжечь. Естественно, с соблюдением всех европейских стандартов.

Весной этого же года Примкулов в интервью крупным казахстанским СМИ рассказывал, что "энергетическая утилизация на сегодняшний день является лучшей мировой практикой в области обращения с твердыми бытовыми отходами", а заводы будут построены с пятиступенчатой степенью очистки, что практически исключает вред для экологии. В пример приводились мусоросжигательные заводы в Копенгагене, Вене, Франкфурте-на Майне и другие.

- В законе, подписанном президентом, мы сделали прямые директивы на европейские стандарты по качеству выбросов. Пятиступенчатая система очистки, как в европейских странах. Заводы будут оснащены автоматизированной системой мониторинга выбросов. Система в режиме онлайн будет передавать показатели качества выбросов на пульт в уполномоченный орган, то есть к нам в министерство, - комментировал идею Примкулов.

Тогда же он заявил, что компания, утилизирующая мусор, будет получать из него электроэнергию в рамках проекта Waste-to-energy. Но тарифы снижаться не будут, потому что главная цель заводов весьма даже благородная - сокращение накопленных отходов. В итоге тарифы на электроэнергию утвердили запредельно высокими - 172,71 тенге за Квт/час (без НДС). При этом KEGOC обязали заключить с мусоросжигательными заводами договор о гарантированной покупке электроэнергии по этому фиксированному тарифу с последующей индексацией сроком на 15 лет. Позже выяснилось, что строить заводы будет компания ТОО "Оператор РОП" за 180 млрд тенге, а оператором проекта по утилизации мусора, согласно данным аукциона, стала созданная незадолго до торгов компания “Waste2Energy”. Как потом сообщали СМИ, обе компании были связаны с младшей дочерью экс-президента страны Алией Назарбаевой.

В итоге Примкулова и еще ряд чиновников обвинили в разработке схемы по хищению 180 млрд тенге, направленных на строительство мусоросжигательных заводов и приговорили к нескольким годам заключения. Уголовного наказания избежала лишь Алия Назарбаева, но после январских событий 2022 года стало известно, что ТОО "Оператор РОП" перешло в собственность государства.

После этого в СМИ стали появляться публикации о том, что мусоросжигательные заводы - прямо-таки беда для Казахстана и от них будет больше вреда, чем пользы. В качестве аргументов "против" приводили огромную стоимость строительства заводов, тариф на электроэнергию, который будет намного выше и ударит по карманам населения, и конечно высокий выброс вредных веществ в атмосферу после сжигания, который в разы увеличит рост серьезных заболеваний.

Все развитые страны выводят мусоросжигание из списков “зеленых” технологий и прекращают их финансирование, утверждал эксперт в области изменения климата, водных ресурсов и устойчивого развития Булат ЕСЕКИН в конце 2022 года. И отмечал, что еще в 2017 году Европейский союз рекомендовал государствам-членам отказаться от сжигания, признав эту технологию барьером для "зеленой экономики".

А в марте 2025 года новый вице-министр экологии РК Нуркен ШАРБИЕВ во время рабочего визита в Костанай вновь сообщил, что в Европе действует около 500 мусоросжигательных заводов и выбросы от них практически нулевые.

- Я был на одном из европейских заводов, там в минуту шесть раз делаются замеры по выбросам в атмосферу, они практически нулевые. Кроме того, разрабатываются новые технологии переработки накапливаемых продуктов горения, - отметил Шарбиев в Костанае.

Пытаемся наступить на теже грабли или европейские технологии по сжиганию действительно так хороши?

А как у них?

В 2025 году автор этой статьи три месяца стажировалась в Праге. В европейскую столицу меня пригласила неправительственная чешская организация - Prague Civil Society Centre (PCSC) (Пражский центр гражданского общества), отобрав мой проект из более 400 заявок от участников из 12 стран.

В рамках своего проекта "Как коррупция мешает Казахстану бороться с мусором" я рассказывала историю о том, как младшая дочь экс-президента страны пыталась нажиться на сжигании мусора. Как мусорные полигоны превращаются в бизнес для детей чиновников и депутатов, которые ими владеют, а раздельный сбор мусора стал очередной профанацией, потому что из разноцветных баков их скидывают в общую кучу. Когда во время презентации показывала фото обычных костанайских дворов, заваленных мешками с мусором, картонными коробками, старой мебелью и пищевыми отходами, многие европейские эксперты были в шоке.

Схема распределение энергии и тепла от сжигания мусора

Примерно в таком же шоке была и я, когда побывала на самом большом во всей Чехии мусоросжигательном заводе "Малешице", недалеко от Праги, на котором утилизируют весь мусор из чешской столицы. Завод, куда огромными грузовиками свозят мусор, выглядел чище, чем некоторые костанайские дворы.

Главный инженер завода Томаш Жижка рассказывает о переработке мусора

Главный инженер по эксплуатации "Малешице" Томаш ЖИЖКА рассказал, что завод работает с 1998 года. Строили его 10 лет за счет бюджета чешской столицы. Начали в 1988 году, но потом произошла "бархатная революция", после которой долго решали, кому будет принадлежать предприятие. За это время ужесточились экологические требования. На стадии строительства планировалось, что это будет завод с одним котлом для сжигания мусора и фильтром, но в итоге пришлось ставить влажный фильтр, а позже еще и катализатор. Пока устанавливали это оборудования, экологические требования ужесточились еще больше. И на заводе появился четырехфазный катализатор для устранения диоксинов.

Мусор на "Малешице" сначала сортируют, потом отправляют на сжигание неутильный остаток

- Он имеет такую же структуру, как катализатор в автомобилях, который очищает атмосферу от выбросов вредных веществ, - рассказал пан Жижка. - А еще снижает оксиды азота и раскладывает вещества на хлор и воду. Основное оборудование на заводе немецкого и швейцарского производства, потому что именно эти страны достигли самого высокого уровня в безопасной технологии мусоросжигания. На заводе сочетается комбинация технологий для очистки самых разных веществ, подобные технологии используются, например, для очистки кофе.

Томаш Жижка показывает датчики, фиксирующие степень очистки

По словам Томаша Жижки, гарантия работоспособности оборудования завода - 20-25 лет. Потом обязательно нужно делать капитальный ремонт. Но в течение этих гарантийных лет тоже нужно менять фильтры, отдельные детали, компоненты и так по цепочке. Ведь замена одной детали влияет на работу других. К примеру, если заменить старый фильтр на более мощный, то за счет этого меньше изнашивается катализатор. Но! Больше изнашивается вентилятор. Поэтому вентилятор либо нужно тоже менять на более мощный, либо подавать больше электроэнергии для его работы.

Сервисное обслуживание завода обходится около 2 млн евро в год, эти деньги дает городской бюджет. "Малешице" считается дорогим заводом, как по применяемым технологиям, так и по обслуживанию. Четыре линии используются так, что если одна вышла из строя, три будут работать, как поршни в автомобиле. Обычно в Чехии ставят заводы из одной-двух линий - они дешевле, но менее безопасны.

Только сместный отпад

На самом большом заводе Чехии сжигают только безопасные отходы, которые поступают из обычных мусорных контейнеров, и только те, которые невозможно переработать. На чешском это называется "сместный отпад" (смешанный мусор). Сжигаются даже неиспользованные лекарства, но для них нужно больше температуры горения. Сжиганием медицинских отходов занимаются менее крупные заводы.

Мусор на заводе собирают с помощью специальной машины

- Сама технология сжигания состоит из четырех линий, - показал на схеме Томаш Жижка. - Сжигание мусора происходит в малом котле, более объемный котел предназначен для очистки того, что сжигается. Мы используем гашеную известь для того, чтобы очищать дым, образующийся после сжигания. Производится смесь извести и активированного угля, далее она смешивается с водой и подается маленькими каплями. За счет этого твердыне отходы превращаются в пепел, дым абсорбируется и из трубы завода выходит уже просто пар.

По словам пана Жижки, такая технология позволяет сжигать даже пластик. Его смешивают с другим мусором в определенной пропорции, потому что он очень хорошо горит при соответствующей температуре.

Самая важная деталь - на выходе стоит датчик, к которому завод не имеет доступа. Данные с него получает только чешская инспекция охраны природы. Датчик считывает уровень загрязнения дыма, который выходит из трубы. Считывание происходит раз в минуту, раз в час и раз в сутки. Первые несколько часов после выбросов даже при такой степени очистки, как на заводе Малешице, они не соответствуют нормам. И датчик фиксирует кратковременное превышение допустимых вредных веществ. Если средняя норма выбросов не будет соответствовать нормам, заводу грозит крупный штраф.

Мусор сжигают в специальных печах, температура сжигания очень важна

После сжигания остается металл, который идет на рельсы или используется в производстве автомобилей, в частности, марки "Шкода", который собирают в Чехии.

- Пепел - единственный опасный отход, который остается после сжигания мусора и его либо безопасно утилизируют в местах для хранения опасных отходов, зацементировав место так, чтобы он не соприкасался с почвой, - констатирует главный инженер завода. - Либо используют современные швейцарские технологии, способные перерабатывать и пепел. Но в Чехии такие технологии есть только на одном заводе в городе Либерец. На нем и из пепла могут извлечь полезные элементы.

Чешский завод "Малешице" способен утилизировать около 300 000 тонн отходов в год. После их сжигания остается всего 2% пепла. Но и их нужно обязательно правильно "похоронить". Бережное обращение с опасным пеплом практикуют не только в Чехии, но и по всей Европе, уточняет пан Жижка. В Германии, например, его свозят в соляные шахты. И только в Швейцарии есть более усовершенствованные технологии, способные его перерабатывать.

Их конкуренция и наша коррупция

Из сжигаемого мусора завод "Малешице" производит электроэнергию и тепло, которых хватает на 18 000 пражских домохозяйств - чуть более 1% от общего числе жителей чешской столицы. У завода есть договор с поставщиком, которому он продает вырабатываемую электроэнергию. В 2023 году завод произвел рекордное количество электроэнергии – 75 330 МВт. Во многом благодаря тому, что доля сортируемого мусора постоянно растет – в среднем на 20% в год.

За контейнером с отдельным видом мусора приезжает отдельная машина. В Праге не скидывают мусор в одну машину, как у нас

- В Чехии нет монополистов по электроэнергии, как условный "Казахэнерго". Здесь много поставщиков энергии, здесь клиент задает условия. Везде конкуренция. Кто предлагает лучшие условия, с тем и заключают договор, - объясняет Томаш Жижка. - Завод является собственностью города через акционерное общество. С городом заключен договор, согласно которому завод обязан сжечь 250 000 тонн городских отходов в год. Если он не выполнит эти условия, заводу грозит штраф в размере10 000 крон (около 400 евро) за каждую не уничтоженную тонну мусора. Плюс это еще недополученная прибыль, потому что не вырабатывается энергия, которую завод продает. С прибыли завод платит только налоги в бюджет.

Для разного вида мусора - стекло, бумага, пластик - предусмотрен контейнер определенного цвета

Заводу придется платить и за вывоз мусора на свалку, если емкость для сжигания окажется маленькой и отходы не будут в ней помещаться, а для бесперебойной работы технологии сжигания мусор нужен всегда. Поэтому пан Жижка советует не экономить на емкости для отходов. В Малешице емкость способна поместить 8 000 тонн мусора. Очень важна и температура сжигания. На чешском заводе ее настраивают в зависимости от типа отходов. Но минимальная температура сжигания установлена законом - 800 градусов Цельсия.

Кстати, о температуре сжигания. В прошлом году, когда я участвовала в тренинге алматинского НПО "Эхо" на тему утилизации мусора в Казахстане, разразилась целая дискуссия. Одни эксперты были за строительство мусоросжигательных заводов. Другие категорически против. В частности, председатель экологического общество "Эком" из Павлодара Светлана МОГИЛЮК возмущалась:

- Когда у нас в городе хотели построить заводпо сжиганию опасных отходов, мы очень много консультировались с европейскими специалистами. Они говорили: если опасные отходы сжигать при температуре меньше 1 300 градусов, то образуются диоксины однозначно. И они не улавливаются никаким очистным оборудованием. Они говорили, что в условиях коррупции, когда наши, конечно, будут экономить энергию для сжигания мусора, есть очень большой соблазн «крантик» прикрутить и сжигать при температуре 800 градусов с гарантированными диоксинами. И когда мы беседовали, то говорили о том, что оператору можно дать указание прикрутить тот самый «крантик». И вот это - одна из самых больших угроз. Кто будет этим управлять и контролировать?

На эту тему - намеренного снижения температуры сжигания в целях экономии энергии - мы тоже много беседовали с паном Жижкой. Он объяснил, что в условиях работы Мелешице снижать температуру нелогично и невыгодно для самого завода.

- Отходы могут быть мокрые, они будут плохо гореть, тогда не выработается электроэнергия, - отмечает специалист. - Если температуру не добавить, завод не сможет сжечь дневную норму отходов. Это невыгодно, потому их нужно будет вывезти на полигон, заплатить деньги за свалку и еще потерять деньги за невыработанную энергию. Плюс это повлияет на работу всей системы, может забиться котел...

Уборка мусора в центре Праги

В общем, система чешского завода настроена так, что "прикрутить крантик" невыгодно. Да и в целом система финансирования заводов и продажи электроэнергии кардинально отличается от схемы, придуманной пресловутым "Оператором РОП". Плюс, по словам Жижки, есть научно-обоснованная директива Евросоюза, которая установила, что при определенной температуре сжигания раскладываются опасные отходы, чтобы меньше образовывалось вредных веществ. И этой директивы в Чехии придерживаются.

Строить будут китайцы

Будут ли ее придерживаться в Казахстане - большой вопрос. Ведь в страны Евросоюза мы не входим. Да и, несмотря на все регулярные ссылки больших чиновников на европейские стандарты и опыт при строительстве мусоросжигательных заводов, строить их нам, похоже, будут китайцы. А это совсем другие технологии, степень очистки и уровень безопасности, утверждает известный в Казахстане переработчик Егор ЗИНГЕР. Он является внештатным советником фонда "Жасыл Даму", который, по его словам, тоже против строительства мусоросжигательных заводов.

- Это будет настоящая беда для Казахстана. Китайские технологи - это совсем не европейские, которые предусматривают установку катализаторов и другие безопасные детали, - утверждает Зингер. - Мы получим диоксины урана от сжигания, а еще дорогостоящие заводы, которые будут окупаться лет 30. Для этого населению поднимут тарифы не только за поставку электроэнергии, но и за вывоз мусора, введут двойной тариф. Кроме того, такие заводы очень дороги в обслуживании. Если учесть, что на них будет изношенное китайское оборудование, то ломаться оно будет часто. Но даже Европа с ее технологиями уже отказывается от мусоросжигательных заводов, делая ставку на переработку.

Исходя из опыта самого пана Жижки, который был в Казахстане в 2014 году, в соблюдение европейских стандартов тоже верится слабо. Больше 10 лет назад главный инженер по эксплуатации самого большого чешского завода по сжиганию мусора посетил Усть-Каменогорск. И, по его словам, пришел в шок от наших свалок.

- Мы проверяли можно ли сжигать коммунальный мусор, который свозится на ваши полигоны. Выяснилось, что на них свозят и безопасные, и небезопасные отходы и все это лежало в одной общей куче! Мне тогда даже сказали, что уровень загрязнения такой, что даже в грунтовых водах уже есть тяжелые металлы... Ведь туда свозили отходы с металлургических заводов и других опасных предприятий, - вспоминает Томаш Жижка.

Чешскому специалисту тогда объяснили, что в области есть 60 котельных, работающих на твердых видах топлива. Он предложил сделать из одной такой котельной мини-завод по сжиганию мусора, но тогда ответили, что им это не нужно.

- Теоретически было возможно разобрать эту большую свалку и сжечь то, что было безопасно, - говорит Жижка. - Но было большое "но". Никто из присутствующих не знал, что лежало в этой свалке. Тогда я предложил сделать два больших проекта - один по рециклированию свалки, другой - по вывозу мусора по-новому, с сортировкой, чтобы можно было сжечь то, что можно сжигать. Написал об этом подробный отчет, о том, что много мусора сваливают без контроля. И с тех пор - тишина. Все эти 10 лет ко мне больше никто не обратился...

В качестве утешения чешский инженер сообщил, что в их стране тоже есть свалки ТБО, потому что это большой бизнес, и никто не хочет от него избавляться, ведь расходы на эксплуатацию гораздо ниже. Схема сбора мусора очень простая: заезжает машина, приемщик ставит галочку, что она завезла столько-то тонн мусора, потом трактор его утрамбовал и все. Если в какой-то области Чехии находится свалка, то фирма, которая ее эксплуатирует, платит за это деньги, а взамен строит детские площадки, лавочки, высаживает деревья. В общем, практически, как у нас, только в меньших объемах. Сейчас, по словам Жижки, в Чехии меняют законодательство в сторону того, чтобы содержать свалки было невыгодно.

Есть еще одна хитрость, объяснили мне в Чехии. Некоторые компании ставят небольшой перерабатывающий завод прямо на свалке, получают за это дотации от государства. Но на самом деле перерабатывают только 10% мусора, остальное так и остается на свалках. Тоже очень схожий пример с нашей ситуацией по переработке, которая никак не может существенно вырасти.

Кстати, сам пан Жижка начинал работать в компании Procter&Gamble, которая, по его словам, производила большое количество "химии".

- Огромные концерны размещались в Африке, где выброс отходов вообще никто не контролирует и они просто вываливаются в море, а на выходе ты видишь прекрасного малыша с отличной продукцией, - говорит чешский инженер. - В 2006 году я пришел в сферу уничтожению мусора, когда все уже говорили оегорециклировании. Но это означает просто разложить его по разным контейнерам, а что делать с ним потом? Очень часто мусор просто вывозят в Азию и тоже выбрасывают в море, а потом Европа ругает Азию за горы отходов.

По словам пана Жижки, помимо Казахстана, он также был шокирован свалками в Албании, Греции и Италии. Кстати, в самой Чехии к 2024 году хотели закрыть все полигоны.Но пока что эта идея провалилась, и правительство поставило новый срок для полного избавления от свалок - 2030 год. Так что не вся Европа еще продвинулась в теме безопасной борьбы с мусором. И прежде чем перенимать европейский опыт, нужно для начала его изучить и знать, с кем работать, уверен эксперт.

Он отмечает, что во многих европейских странах, как и в странах Африки и Азии, проблемой номер один является большое количество пластика. В связи с чем он считает, что лучше его контролировано сжигать, чем копить в огромных количествах. Для этого нужно и дальше строитель мусоросжигательные заводы.

Рекультивировать и перерабатывать

Категорически против идеи сжигания пластика, особенно ПВХ и других изделий, выступают сотрудники чешского НПО "Арника", тоже расположенного в Праге. Эту неправительственную экологическую организацию я также посетила в рамках своей стажировки и выяснила, что они не одобряют идею дальнейшего строительства мусоросжигательных заводов в Чехии. Так как считают, что это спровоцирует изменение климата. В "Арнике" мне предложили другие решения мусорной проблемы Казахстана на основе тех данных, которые я привела.

- Чехия имеет аналогичный Казахстану исторический опыт. У нас также долгое время были большие кучи отходов на разных участках. Первым важным шагом стала инвентаризация (картирование) всех свалок, постепенное обеспечение того, чтобы опасные вещества не попадали в окружающую среду, почву или подземные воды, а также рекультивация, - сообщила руководитель "Арники" Мирослава ДЖОПКОВА. - Затем мы добились полного закрытия наиболее проблемных свалок и эффективного управления эксплуатацией существующих свалок. Важно, чтобы промышленные отходы не смешивались с бытовыми. Промышленные отходы обычно более опасны и их смешивание с бытовыми отходами только увеличивает количество опасных веществ.

Другие сотрудники экологического НПО предложили решить проблему свалок Казахстана в несколько этапов. Чтобы ускорить этот процесс к нему должны подключиться все жители страны. Для начала нужно начать сортировать мусор (бумага, стекло, пластик) в разные контейнеры и отдельно их вывозить в разные места складирования.

В Праге я ежедневно наблюдала за тем, как за каждым контейнером разных цветов приезжает отдельная машина, чтобы забрать разные виды отходов. В Казахстане все это разделение - пока что только видимость. Весь раздельный мусор, который жители складывают в разные контейнеры, в итоге сваливают в общую свалку. В чем смысл и логика? Отмыть деньги на установке разных контейнеров и отчитаться о сортировке?

Второй этап решения мусорный проблемы, который мне предложили в Праге, - выяснить, как можно переработать бумагу, стекло и пластик и другой отсортированный мусор. А если такие предприятия уже существуют - поддержать их, чтобы они увеличили долю переработки. Больше не смешивать промышленные отходы с бытовыми, а развозить их на разные свалки.

Что же делать с существующими свалками, где в одной куче давно свалены опасные и безопасные отходы? Попытаться отсортировать из них пластик и другие наиболее вредные отходы, а самые опасные свалки закрыть и рекультивировать.

Что касается сжигания мусора, то в чешском НПО выступают категорически против него. Но когда узнали о ситуации со свалками в Казахстане, которые регулярно бесконтрольно горят, немного отошли от категоричности и сообщили, что в нашем случае сжигать можно. Если осторожно. Но только безопасные отходы и только в хорошо оборудованных заводах с соблюдением всех европейских норм.

- Сортировку и переработку упаковки значительно поддерживает внедрение системы так называемой ответственности производителя (EPR), которая закреплена в законе. В 1995 году была основана компания EKOKOM, акционерное общество, состоящее из производителей упаковки, которое обязано по закону обеспечить правильную сортировку и переработку упаковочных материалов, - добавила Мирослава Джопкова. - Производители упаковки платят EKOKOM сборы в зависимости от типа упаковки за продажу товаров в упаковке. В свою очередь, EKOKOM использует эти средства для финансирования контейнеров, вывоза отходов, платит перерабатывающим предприятиям и организует масштабные информационные кампании, благодаря которым в Чехии сортируют отходы 75% населения.

По словам Джопковой, эта система широко распространена не только для пищевых упаковок, но и для сигарет (отходы от окурков), батареек, электрооборудования и автомобилей. Сейчас в Чехии стараются расширить EPR и на другие товары, такие как рекламные буклеты, воздушные шарики или текстиль.

В Европе хорошо, а дома?

Решения очень интересные и вполне приемлемые для Казахстана. Вот вам наглядный европейский опыт, на который так часто ссылаются наши чиновники. Есть готовые примеры по безопасному сжиганию мусора, по его сортировке, переработке и хранению. Что же никто не торопится его перенимать?

Впрочем, поистине уникальные и простые решения проблем с утилизацией мусора есть в самом Казахстане. Только в одной Костанайской области мы нашли три предприятия, успешно работающих в сфере переработки разных видов отходов. Вот только помогать им, а уже тем более распространять их опыт на всю страну, никто не спешит. И даже, наоборот, в отдельных случаях ставят такие препоны, что переработчики, отдавшие своему делу по 20-30 лет, опускают руки.

Шины среднего размера перерабатывают в Костанае

Из них делают крошку для тротуарной плитки

Одно из таких предприятий по переработке малогабаритных шин мы нашли в самом Костанае. ТОО "Резинотехнические изделия Костаная" занимается переработкой всего три года. Оно является отличным примером не только вторичного использования отслуживших срок шин, относящихся к самым ядовитым видам отходов, которые запрещено складировать на земле, но и успешного семейного бизнеса.

- Мы раньше занимались грузоперевозками, поэтому эта база в районе аэропорта у нас была. Но в итоге бизнес не пошел, фуры распродали, а большая территория осталась. Долго думали, какое открыть производство. В итоге брат подал идею перерабатывать шины. Так мы и открыли семейный бизнес, в котором работают я, муж, сын, брат, - рассказала руководитель ТОО "Резино-технические изделия Костаная" Зульфия КАЗИЕВА. - Оформили кредит через "Даму", который нам еле-еле выдали, столько всего нужно заполнить, было тяжело. Я еще свои деньги вложила, продав магазин. Пока еще только-только встаем на ноги. Три года - это не срок для бизнеса.

Готовая крошка в мешке

Сейчас на предприятие работают 15 человек, которым вовремя начисляют зарплату, обеспечивают бесплатным питанием. Технология работы следующая. Две "ГАЗели" ежедневно ездят по Костанаю и собирают шины бесплатно, либо водители сами приезжают на предприятие, где есть специальная площадка, и оставляют на ней шины. Дальше эта резина взвешивается и отправляется на переработку. Первый цикл - нарезка, второй - дробление, третий - отделение проволоки от резины, выдавливание колец. И заключительный - перемалывание на шредере в мелкую крошку, которую собирают в большие мешки. Ее используют для производства тартанового покрытия для детских площадок, беговых дорожек.

- В день мы можем перерабатывать 10 тонн резины. Недавно закупили китайскую линию по производству нескользящей резиновой плитки. За лето планируем отстроить помещение из инсиблоков для нового производства, - отмечает Казиева. - Готовая продукция - это уже интереснее и прибыльнее. Плитку будем красить в разные цвета. Она подойдет для мощения дворов, так как более долговечная и нескользящая, травмобезопасная.

- Очень импонирует то, что мы приносим пользу экологии и обществу, это для нас большой бонус. Кроме того, мы сами ищем эти шины, вытаскиваем их из мусорных контейнеров или грузоперевозчики собирают их для нас, - добавляет Галым ДАСТАНОВ, брат руководителя ТОО. - Полигоны ТБО не имеют права принимать шины, поэтому у всех полигонов есть наши контакты. Сознательные люди привозят сами. В процессе утилизации шин образуется текстиль, мелкая металлическая стружка и проволока, которую сдаем в металлоприемник, нам идет какая-то копейка.

По словам организаторов семейного бизнеса, на третий год работы костанайского предприятия шин стали сдавать раза в два больше. До этого экологи даже не могли оштрафовать полигоны или шиномонтажки за складирование шин, потому что девать их было некуда. Три года назад проблема начала решаться благодаря открытию ТОО по их переработке.

- Было бы неплохо получить субсидии от государства, но пока что оно никак нам не помогает, несмотря на то, что везде говорят, что нужно увеличивать долю переработки. Но на деле создают кучу условий для получения субсидий, которые очень сложно соблюсти, - отмечает Зульфия Казиева. - Раньше, когда был РОП, платили за каждый килограмм утилизированной резины, и таких предприятий была уйма. Сейчас, по моим данным, их по всему Казахстану осталось всего семь, потому что работать без поддержки очень сложно.

Крупногабаритные шины скоро начнут перерабатывать в Перцевке

Еще одно предприятие, расположенное между Костанаем и Рудным, уже готово к переработке крупногабаритных шин, которые используют на тракторах и БелАЗах в карьерах. Их в Костанайской области довольно много. Высокие горы из объемных шин, скопившихся на территории компании, видны даже с трассы. Не так давно ТОО "Едиль и К" занималось пиролизом шин, то есть сжиганием, из-за которого жители близлежащего поселка Перцевка задыхались от дыма. Сейчас у ТОО поменялся хозяин и от пиролиза они отказались.

- Мы взяли кредит через "Даму" и хотим установить линию по переработке крупногабаритных шин весом до 4 тонн. Такие в области пока никто не перерабатывает, - отмечает директор ТОО "Едиль и К" Александр МАРТИРОСЯН. - Из них будем делать крошку и спортивные коврики. Но пока что ждем линию по переработке, которая должна прийти из Новосибирска.

От пластика до калифорнийского червя

Еще одна компания, которая первой в Костанайской области начала заниматься переработкой другого не менее опасного для природы материала - пластика, находится в Лисаковске. ТОО "Илин" работает в сфере переработки уже почти 30 лет, но сейчас, как уверяет его создательница, предприниматель Инна АМАН, оно на грани закрытия. Все из-за препон чиновников, только на словах ратующих за переработку, а на деле ставящих палки в колеса.

- Мы первые в Костанайской области начали заниматься переработкой пластика еще в 2004 году. Уже тогда закапывать его было нельзя, нужно сортировать. Хорошо - отсортировали, все наши склады оказались забиты пластиком, никому он был не нужен. Что с ним делать? Мы закупили в Орске линию и начали выпускать полимерпесчанную брусчатку и люки. На крыльце нашего офиса до сих пор лежит эта брусчатка, - рассказала Инна Аман.

В Лисаковске линия по переработке пластика пока простаивает

Затем плитку начали брать владельцы коттеджей, потому что поняли, что бетонная накапливает воду, разрушается и скользит, а полимерпесчанная лежит десятилетиями. В 2005 году ТОО "Илин" соорудило первую в Костанайской области искусственную пластиковую елку для площадей, заменив ею натуральную. Потом поставили елку из пластиковых бутылок в Рудном, в Костанае, потом эта мода перешла на другие города. За все время ТОО установили около 35-40 елок из пластика. Фильм об этом под названием "Елка из мусора" взял на международном фестивале гран-при.

- В 2015 году мы создали новый проект по переработке органических отходов и первыми в области закупили красного калифорнийского червя. За два года этот проект реализовали, - вспоминает Инна Аман. - Но в 2017 году к нам пришли экологи, которым дали команду "фас" и они сказали нам сделать проект по влиянию красного калифорнийского червя на окружающую среду. Тогда я ответила: у меня еще чайки, вороны летают на полигоне, на них тоже делать проект? Экологи ответили: если проекта не будет, мы закрываем ваш полигон. Я написала пояснительную записку, что проект закрыт, красный калифорнийский червь изъят, хотя он уже был запущен на территории полигона площадью 26 гектаров. И успешно справляется с органическими отходами по сей день.

Полигон, который был отдан ТОО "Илин" на обслуживание лисаковскими властями, начали приводить в порядок еще в 1998 году. Тогда он стал первым в области, где отходы захоранивали траншейным методом. За почти 30 лет в регионе появился еще только один полигон с подобным методом захоронения. И тоже в Лисаковске, в 50 метрах от того, что обслуживает ТОО "Илин". Все остальные более 235 полигонов в регионе так и остались картовыми. В чем между ними разница и почему траншейные намного экологичнее?

- Неутильный остаток после переработки мусора мы захораниваем в траншею, а не как в Костанае и других городах, разбрасывают на поверхности, потому что там картовый метод. И эти полигоны горят денно и нощно, - объясняет Инна Аман. - У нас даже если попал окурок, мы его отсекаем, и именно этот отрезок заливаем водой, а не разбрызгиваем ее по поверхности на 10 гектарах. У нас полигон с 1998 года не горел ни разу. Картовый полигон - это наиболее дешевый метод, это торфянник, который будет гореть. Мы используем траншеи, чтобы сэкономить место и как можно дольше использовать полигон.

Инна Викторовна показала нам полигон, который обслуживает почти 30 лет. Сложно поверить, что этой свалке уже не один десяток. Выглядит она, как небольшой участок земли, на который только что привезли немного мусора. Все это делается за счет траншейного метода захоронения неутильных отходов, при котором их закапывают на глубину шести метров. Для этого нужно нанимать драглайн - дорогостоящую технику, поэтому подавляющее большинство использует дешевый картовый метод.

Так выглядит полигон ТОО «Илин» в Лисаковске

На нем мусор захоранивают траншейным методом, что большая редкость для Казахстана

- Насколько я знаю, траншейных полигонов, кроме нашего, нет даже в республике, - отмечает Аман. - Когда мы хороним отходы на глубину 6 метров, мусор не разлетается при наших ветрах. Небольшие отработанные траншеи присыпаем землей, оставляем на пару лет, запускаем калифорнийского червя и он там делает свое дело. Гореть тут нечему, промежуточная рекультивация идет регулярно. В итоге от свалки остаются только трава и деревья.

Банки из Лисаковска теперь отправляют на переработку в Костанай

Кстати, когда я уже работала над проектом, ко мне обратились жители поселка Октябрьский, который входит в черту Лисаковска и расположен от него всего в 13 км. У поселка свой полигон - буквально в 5 км от крайней улицы. В конце мая он загорелся, клубы дыма были такие, что, казалось, произошел взрыв на промышленном предприятии. В чате WhatsApp Октябрьского жители возмущались, что полигон вновь подожгли по указанию властей, чтобы избавиться от мусора, а едкий дым пошел на поселок.

Мы побывали на этом полигоне 8 июня. Спустя неделю после возгорания мусор на полигоне все еще тлел, а длинная белая струйка дыма тянулась в сторону поселка. Охранники объяснили: полигон подожгли не специально, а случайно. Но жители уверяют, что никаких пожарных машин не было и, судя по все еще тлеющему через неделю мусору, его никто и не собирался тушить.

Как тут не вспомнить про рекомендации пана Жижки о том, что уж лучше мусор сжечь в специальной печи, чем его будут бесконтрольно поджигать с гарантированными вредными выбросами прямиком в атмосферу.

Как увеличить сортировку и переработку

Лисаковск - один из немногих городов, в котором нет мусорных контейнеров. Точнее, не было до недавнего времени. Вместо них два раза в день - с 7.00 до 9.00 и с 19.00 до 21.00 - в каждый микрорайон приходил мусоровоз. У жителей была возможность каждый день выбрасывать отходы, которые сразу попадали на свалку.

- Такой метод был придуман еще в 1975 году первостроителямии работал до недавнего времени. В чем его преимущество? Быстро вынесенные отходы оставались дольше сухими, так как не лежали неделями в контейнерах, не гнили и не смешивались. Плюс мы просили людей складывать мокрые отходы в один мешок, а сухие в другой. Все это увеличивало долю переработки. Сейчас вместо шести мусоровозов остался один, который приходит как попало. Пока люди на работе, мусорка либо уже ушла, либо еще не пришла, люди стали ставить под деревья мусорные пакеты. Мусор долго лежит, гниет. Даже в раздельных отходах неутильный остаток 16%, а представляете сколько его в смешанных отходах? В итоге по периметру города поставили контейнеры - грязь, вонь. Люди это видят, но, по крайней мере, создали альтернативу. Чистота города и экология на сегодняшний день никого не волнует, - с грустью отмечает Инна Аман.

Все, что нужно сделать сейчас, вернуть необходимое количество мусоровозов, о чем руководитель ТОО "Илин" регулярно говорит городским властям. Ей отвечают, что у частника на это нет денег. Вот так созданную первостроителями систему сломали и получили проблемы с мусором. Хотя увеличить количество мусоровозов и участить их приезды можно и в других, даже крупных городах, уверена Инна Аман. И это увеличит объем переработки по всей стране за счет сухого мусора и его быстрого разделения.

Помимо этого, из-за недобросовестного отношения к отходам возникли проблемы и у лисаковского ТОО по переработке пластика в брусчатку. Когда компания первой поставила линию, пластик со всей области шел к ним. Но основным поставщиками были местные жители.

- Но не так давно в городе появился человек, у которого своя мусорная машина. У нас на полигоне все фиксируется. Завез 700 кубов мусора, за них нужно заплатить. Ему стало невыгодно, когда он может вывезти на другие полигоны 700 кубов, а заплатить за 200 кубов. Так и получилось, что мы лишились пластика, который не попадает на наш полигон, линию по его переработке демонтировали. Оставили только прессы для бумаги и пластика, который теперь вынуждены отдавать Костанаю на переработку, - говорит Аман.

Гореть стали чаще

Руководитель ТОО "Илин" также возмущена тем, что у нас в области 239 полигонов и до 313 несанкционированных свалок. Она подсчитала, что на 1 500 жителей приходится один полигон. В то время, как, к примеру, в Эстонии один полигон приходится на 264 000 жителей. По словам Аман, пока у нас "будут плодиться полигоны, на переработке можно поставить крест", а все красивые слова о том, что она нужна, опровергает суровая действительность.

Вот так горят свалки в Костанае и по области

В двух департаментах, отвечающих за экологическую ситуацию по Костанайской области, нам сообщили, что за последние 5 лет число полигонов в регионе не выросло и осталось на уровне 239. Однако лишь чуть больше половины из них соответствуют требованиям закона и всего на двух захоранивают отходы траншейным методом, остальные используют более дешевый картовый. И гореть полигоны стали гораздо чаще.

- На территории Костанайской области имеется 239 полигонов ТБО, из которых 133 полигона соответствуют требованиям закона или 56% при среднереспубликанском показателе 21%, - сообщил в ответ на наш официальный запрос заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Баглан САБЫРОВ. - По итогам 2024 года на территории Костанайской области образовано 272,1 тыс. тонн ТБО, из которых более 57,4 тыс. тонн переработано и утилизировано. Таким образом, доля переработки и утилизации ТБО составила 21,1%, что более чем в 10 раз выше показателя 2017 года (1,8%).

- В Костанайской области в 2024 году по произошли 7 случаев пожаров на полигонах, за 5 месяцев 2025 года 5 случаев пожара полигонов ТБО. В Костанайской области 2 полигона, которые применяют траншейный метод захоронения. Это ТОО "ИЛИН" и ТОО "SAMAL GROUP 2014", расположенные в Лисаковске. Остальные полигоны используют картовый метод захоронения, где зона складирования условно делится на отдельные участки (карты), которые поочередно заполняются отходами, - добавила главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Костанайской области Асель ШАЛТАЕВА.

Официальные ведомства лишний раз подтвердили утверждения переработчиков. Подавляющее большинство полигонов - картовые, гореть они стали чаще, а среднереспубликанский показатель соответствующих нормам полигонов крайне низкий.

Мы также поинтересовались у чиновников: что нужно сделать, чтобы доля переработки в стране выросл,а и улучшит ли ситуацию с отходами ТБО строительство мусоросжигательного завода? Ответы также только подтвердили слова переработчиков о том, что никаких особых льгот для них нет, а вопрос о том, насколько вредно сжигание мусора, толком никто не изучал.

В департаменте экологии нам ответили, что по информации предприятий, занятых в сфере переработки отходов, в целях экономического стимулирования субъектов по переработке ТБО необходимо внесение изменений на законодательном уровне.

- Это налоговые преференции предприятиям, занятых в сфере переработки вторичных ресурсов. Такие, как зачёт НДС на сумму приобретённого к переработке сырья, а именно включение предприятий, занятых в сфере переработки вторичных ресурсов, в список лиц, которые вправе относить в зачет дополнительную сумму налога на добавленную стоимость, согласно Ст. 411 Налогового кодекса РК, - отметила Асесь Шалтаева.

По ее словам, на сегодня сбором вторичных ресурсов занимаются в основном индивидуальные предприниматели, которые не являются плательщиками НДС. Таким образом, им выгоднее реализовать вторичные ресурсы за пределы Республики Казахстан по нулевой ставке НДС. В свою очередь, переработчики вторичных ресурсов теряют конкурентоспособность, так как при реализации переработанных вторичных ресурсов дополнительная сумма налога на добавленную стоимость не относится в зачет.

- Данная мера исключит переток сырья в соседние страны по нулевой ставке НДС. Положительным моментом станет стремительный рост и строительство предприятий, занятых в сфере переработки вторичных ресурсов. Бюджет в этом случае не несёт дополнительных затрат и потерь, так как НДС был уже оплачен при первичном вводе этих ресурсов на рынок. Внесение изменений в Налоговый кодекс даст возможность местным переработчикам развивать дополнительные мощности и выпускать более широкий ассортимент продукции местного производства, - уточнили в департаменте экологии.

В ведомстве также предложили ввести льготы для субъектов в сфере переработки отходов по корпоративному подоходному налогу (КПН). А именно: исключить уплату КПН в тех налоговых периодах, когда их совокупный доход, полученный при осуществлении видов деятельности, направляется на техническое оснащение предприятия (покупка оборудования, машин и механизмов), используемых для переработки отходов. Предлагаемая налоговая льгота будет направлена на стимулирование модернизации существующей и создание новой инфраструктуры по переработке отходов.

Оценить воздействие невозможно

В управлении природных ресурсов нам сообщили, что для оценки безопасности на окружающую среду деятельности мусоросжигательного завода "необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду в рамках разработки проектной документации на его строительство, в соответствии с действующим экологическим законодательством РК".

- Ввиду того, что в нашем регионе, как и в целом по стране, еще отсутствуют мусоросжигательные заводы, оценить воздействия на окружающую среду не представляется возможным, - подчеркнул Баглан Сабыров. - В этой связи нет возможности провести сравнительную характеристику по вкладу в загрязнение окружающей среды от полигонов ТБО и мусоросжигательных заводов. При этом вполне очевидно, что мусоросжигательные заводы позволят значительно сократить объемы отходов, размещаемых на полигонах ТБО. И как следствие предотвратить загрязнение компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы).

Сабыров добавил, что в акимат области в 2023-2024 годах обратились 3 потенциальных инвестора, желающих построить в регионе мусоросжигательный завод. Основным требованием для рентабельной работы была поставка значительных объемов отходов. После предоставления сведений по объемам образования и переработке отходов в Костанайской области, предложений от инвесторов по дальнейшему сотрудничеству строительства мусоросжигательного завода не поступало.

В общем, готовые решения по качественной и экологичной переработке мусора - хоть европейские, хоть местные - есть. И есть люди, готовые этим заниматься и занимающиеся по несколько десятков лет, несмотря на отсутствие поддержки со стороны властей. Но, похоже, чиновникам это не особо интересно. В противном случае они давно бы начали распространять эти решения, за которыми даже за океан ездить не нужно...

Бұл материал шешім журналистикасы жанрында Solutions Journalism Lab II жобасы аясында дайындалған және автордың жеке көзқарасын білдіреді.



Данный материал создан в жанре журналистики решений в рамках проекта Solutions Journalism Lab II и выражает личное мнение и позицию автора.