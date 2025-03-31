Вопрос об этом методе утилизации отходов в Казахстане является дискуссионным много лет. Госорганы, наука, эксперты-общественники никак не могут договориться, что пагубнее для страны: быстро растущие полигоны ТБО или опасность вредных выбросов при сжигании. Но похоже, принципиальное решение принято.

Частный полигон ТБО в 10 км от Костаная, открытый 10 лет назад / Фото из архива "НГ"

27 марта на брифинге в Костанае вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен ШАРБИЕВ ответил на вопрос «НГ» по этой теме.

- По городам республиканского значения и столице принято решение о строительстве мусоросжигательных мощностей, - ответил спикер, - полигоны там действительно большие, отходов много. Но сейчас вопрос стоит о специальном тарифе, который должен быть таким, чтобы мусоросжигательные заводы окупались. Методика расчета такого тарифа разрабатывается. И в апреле проект расчета должен быть готов.

По словам вице-министра, в Европе действует около 500 предприятий, которые сжигают мусор. Многие входят в ассоциацию, обмениваются информацией, обсуждают проблемные вопросы, вырабатывают общие решения.

Мусоросжигательный завод в Праге уже 4 года производит стройматериалы из остатков несгоревшего мусора / Фото «Радио Прага»

Крупные мусоросжигательные предприятия стоят даже не на окраинах, а в центрах европейских столиц (Копенгаген, Вена), демонстрируя экологическую безопасность.

- Технология в сущности везде одна и та же, - добавил Нуркен Шарбиев, - я был на одном из европейских заводов, там в минуту шесть раз делаются замеры по выбросам в атмосферу, они практически нулевые. Кроме того, разрабатываются новые технологии переработки накапливаемых продуктов горения.

Мусоросжигательный завод Шпиттелау - одна из достопримечательностей Вены / Фото из архива "НГ"

На вопрос, будет ли опыт мегаполисов в перспективе продвигаться в регионы, вице-министр ответил утвердительно.

Правда, стоит отметить, что на европейских заводах, как правило, сжигаются отходы, которые по разным причинам нельзя подвергнуть переработке, вторичному использованию. У нас же пока доля переработанных коммунальных отходов невелика. В 2024 году в Костанайской области она составила 21,1%, прирост по сравнению с предыдущим годом - 0,3%.