История этой кошки, к сожалению, знакома многим: маленькой была нужна, а когда выросла, оказалась на улице. Совсем неприспособленная к дворовой жизни, она оказалась выброшенной теми, кому доверяла всей душой.

Мика контактная, приучена к лотку и непривередлива в еде /Фото предоставлено Еленой

К счастью, жительница Костаная Елена нашла кошку во дворе одного из домов.

Мика уже стерилизована, здорова. Но сейчас ей нужен новый дом.

Мика ласковая и очень общительная кошка. Она любит людей, трется, громко мурчит, приучена к лотку. Подойдет и для квартиры, и для частного дома. С аппетитом ест как готовый корм, так и домашнюю пищу.

А кличку ей дали потому, что Мика с японского переводится как трехцветная.

Чтобы забрать ее (или других животных, находящихся на передержке у Елены) звоните/пишите по номеру WhatsApp +7-708-606-95-75.