Проект «Ищу дом». Трехцветная красавица Мика
Андрей СКИБА
История этой кошки, к сожалению, знакома многим: маленькой была нужна, а когда выросла, оказалась на улице. Совсем неприспособленная к дворовой жизни, она оказалась выброшенной теми, кому доверяла всей душой.
Мика контактная, приучена к лотку и непривередлива в еде /Фото предоставлено Еленой
К счастью, жительница Костаная Елена нашла кошку во дворе одного из домов.
Мика уже стерилизована, здорова. Но сейчас ей нужен новый дом.
Мика ласковая и очень общительная кошка. Она любит людей, трется, громко мурчит, приучена к лотку. Подойдет и для квартиры, и для частного дома. С аппетитом ест как готовый корм, так и домашнюю пищу.
А кличку ей дали потому, что Мика с японского переводится как трехцветная.
Чтобы забрать ее (или других животных, находящихся на передержке у Елены) звоните/пишите по номеру WhatsApp +7-708-606-95-75.
