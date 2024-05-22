О выделении крупного кредита костанайской кондитерской фабрике АО "Баян-Сулу" стало известно 21 мая на заседании постоянных комиссий облмаслихатата и областного общественного совета.

АО "Баян-Сулу" регулярно берет кредиты для обновления оборудования. В декабре 2017 года так запустили линии по производству конфет и печенья /Фото из архива "НГ"

Условия - 5 млрд на 10 лет под 2,5% - впечатлили народных избранников и вызвали много вопросов. Не удивительно, ведь на том же заседании предложили такую же сумму добавить в резерв акимата области на ликвидацию последствий паводка.

- Управлению сельского хозяйства и земельных отношений выделить 5 млрд тенге на расширение действующего производства АО "Баян-Сулу", технологически-производственного комплекса "Кондитерская столица", - зачитала проект правок в областной бюджет руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Отвечая депутатам, руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ сообщил, что всего на расширение комплекса "Баян-Сулу" требуется 14,3 млрд тенге. Из них 3,3 млрд - собственные средства АО, а 6 млрд тенге - займ у Банка развития Казахстана. И оставшиеся 5 млрд компания рассчитывает получить в виде возвратного кредита через СПК "Тобол".

- После реализации этого проекта мы дополнительно получим плюс 16 000 тонн готовой продукции в год, - подчеркнул Бекмухамедов. - Это уникальный инвестиционный проект. Мы планируем, что будет создано 162 рабочих места. Возрастет и экспорт, и инвестиции в основной капитал.

У депутата от партии AMANAT Кайрата ОСПАНОВА такие траты вызвали вопросы:

- Понятно, что они хотят расширять производство. Но финансировать их через СПК "Тобол" - я не знаю... - сказал он. - Если так разобраться в сути дела, у нас что в стране нехватка производства конфет? Получается какая-то работа ради работы. Мы хотим увеличить производство конфет и их экспорт, но в то же время мы очень много сельхозпродукции импортируем. То же молоко, то же мясо птицы. Неужели эти конфеты такой, блин, приоритет?

- Именно по конфетам обеспеченность в Казахстане имеется. Достаточно отечественных производителей, - ответил Бекмухамедов. - Плюс какая-то доля импортируется из-за рубежа, большей частью из России. Но, во-первых, "Баян-Сулу" - наше областное предприятие. Во-вторых, главным потребителем у компании является Россия, около 78% от доли общего экспорта. После строительства нового комплекса на рынок поступит новая линейка кондитерских изделий. Это не только конфеты, это новые виды зефира и пирожных. Это позволит предприятию удовлетворить спрос и увеличить свою долю на рынке. И конкурировать с теми же российскими компаниями. А бюджету эти деньги вернутся, плюс налоговые отчисления и рабочие места.

Еще один депутат от партии AMANAT Нурбол БАЙЗИРОВ отметил, что такие шикарные кредитные условия должны быть для всех.

- Давайте на таких же условиях профинансируем наших производителей колбасы, наших сельхозников! Почему и по каким критериям вы выбрали именно "Баян-Сулу"? У них чистая прибыль более 2 млрд тенге, совокупный доход более 60 млрд за прошлый год. Но вы выбрали именно эту компанию. А когда мы не можем найти деньги на субсидии сельхозникам, почему мы находим их для кондитеров? - спросил Байзиров.

Бекмухамедов в ответ подчеркнул, что возможности бюджета ограниченны. А "Баян-Сулу" выбрали, так как кондитрская фабрика "разработала проект и заявилась с ним в областной акимат".

Руководителя управления сельского хозяйства поддержал внештатный советник акима области по экономическим вопросам Ерлан СПАНОВ. И хотя он выступал, как представитель главы региона, стоит отметить, что Спанов занимает должность председателя АО "СПК "Тобол". Советник подчеркнул, что многие сельхозтоваропроизводители также берут кредиты у государства.

- Это не первый такой проект, у нас много программ. Вы знаете, что на субсидии сельского хозяйства выделяют в год около 50 млрд тенге, - сказал Спанов. - Работа идет по разным направлениям. И говорить, что хотят помочь только одному предприятию, не совсем правильно. Я хочу подчеркнуть, что будет создано совместное предприятие "Баян-Сулу" и "СПК "Тобол". Они вместе будут работать. Если от других фирм будут разработаны предложения, то областная комиссия их рассмотрит. При условии, что они будут действительно проработаны. Есть и другие заявки, но чаще всего там то проекта нет, то земельный участок найти не могут, то технологий не хватает.

Спанов отметил, что расширение костанайской фабрики позволит ей выйти на 1-е место по производству конфет в Казахстане.

- Два года назад везде рапортовали, что бисквитный цех строится, говорили об инвестициях, - напомнила депутат от партии "Ак Жол" Александра СЕРГАЗИНОВА. - Может кто-то пояснить, вернулись ли деньги и какая ситуация с этим цехом? Деньги выделили, а отчет о том, как их потратили, налогоплательщики не получили! Лично я против выделения таких больших денег и на столь долгий срок в качестве кредита для "Баян-Сулу". Мы итогов не видим! Мы давали деньги компании "ДЕП" в Тобыле на инвестиционный проект, который похерили. Мы на завод по подсолнечному маслу лет 10 назад деньги давали. Поэтому я хочу узнать - почему "Баян-Сулу" просит деньги, не отчитавшись за прошлые проекты.

Ибрагим Бекмухамедов не смог сразу ответить на вопрос Сергазиновой, пообещав предоставить письменный ответ.

Вопрос выделения денег для "Баян-Сулу" депутаты предлагали рассмотреть отдельно от других правок в бюджет. Инициативу поддержали Александра Сергазинова, Нурбол Байзиров и Кайрат Оспанов.

- Меня не убедили лично. Возможно, в отличие от всех, я тупая, но меня не убедили, что "Баян-Сулу" - это единственное предприятие Костанайской области, в которое нужно вливать деньги налогоплательщиков, - высказалась Сергазинова.

Долго убеждать депутатов не пришлось. Уже на следующий день, 22 мая, они единогласно поддержали все правки в бюджет Костанайской области на внеочередной сессии. Ни единого вопроса по кредиту для кондитерской фабрики на этот раз не прозвучало.

После сессии Сергазинова подтвердила "НГ", что получила документы по бисквитному цеху АО "Баян-Сулу".

- Меня убедили, что нужно выделить деньги сейчас. Потому что, если их не выделить, то другой инвестициоонной программы нет, - пояснила депутат. - Вопрос в том, что все претенденты на кредитные деньги не проходят по инвестиционным программам. Есть у нас Палата предпринимателей, есть СПК "Тобол". Почему они не работают в этом направлении? Очень большой вопрос.