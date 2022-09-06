По словам главы МЧС Юрия ИЛЬИНА, на 6 сентября поселку Баганалы в Аулиекольском районе ничего не угрожает. Эвакуацию жителей поселка провели вчера, 5 сентября, в связи верховыми пожарами и штормовым ветром.

- Были направлены дополнительные средства, которые защитили Баганалы, на данное время угрозы поселку нет, работают наземные службы. Мы провели визуальный облет и приняли решение о переброске всех четырех вертолетов, которые работают с водосливными устройствами, на участок Казынбасы, Багалы, для того, чтобы сбить возможность верхового пожара, - сообщил Ильин на брифинге сегодня, 6 сентября, утром.

Площадь пожара в этом районе составляет несколько десятков гектаров, но точную цифру министр не назвал.

- За сегодняшний день с учетом активной работы мы должны этот очаг локализовать, - отметил Ильин.

Продолжаются работы в селе Аманкарагай. Здесь остаются участки, которые требует проливки водой, чтобы из-за ветра не появились очаги возгорания.

- В ближайшее время мы должны полностью все ликвидировать и оставить здесь только подразделения лесного хозяйства, которые должны проводить караулы и подсчитывать ущерб, - заключил Ильин.

Площадь пожара, по предварительным данным, составлет 43 000 гектаров, это не только леса, но и пахотные земли, пастбища и земли общего пользования.

Напомним, лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты.

Эвакуированы почти две тысячи человек. Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).

Для помощи пострадавшим оганизованы пункты сбора вещей первой необходимости, определен единый фонд для денежных переводов для пострадавших. Токаев пообещал построить дома для пострадавших за 2-2,5 месяца.

Генпрокуратура РК начала досудебные расследования по фактам пожаров и гибели людей. 4 сентября в Костанайской области объявили ЧС местного масштаба.

Министр по ЧС Юрий Ильин не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в регионе.

Жители Аманкарагая рассказали, как пережили ночь пожаров.