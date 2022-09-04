Фундамент и стены - все что осталось от дома на ул. Гвардейской на окраине поселка Аманкарагай. У Людмилы здесь жила мама - Анна Васильевна ПЕТРОВА. Пожар, полыхавший в поселке вечером 3 сентября, добрался почти до сотни домов. Вечером 4 сентября дым все еще стоял от Аулиеколя и до Лаврентьевки.

Дом нашей собеседницы в 1971 году построили родители Людмилы. В тот вечер пламя перекинулась с леса на поселок, дом Анны Васильевны - второй на окраине, первый уже был заброшен.

- Я сама вывозила маму из дома, когда сказали, что началась эвакуация, - рассказала Людмила. - Мы думали, что пройдет эвакуация, а потом останутся дома, люди вернутся и начнут дальше жить. Но все сгорело, некоторым людям вообще некуда идти, кого-то забрали родственники. Мама сейчас живет у меня, на соседней улице.

По словам Людмилы, сельчане долго боролись с огнем в одиночку. Чтобы ее дом не пострадал, они дежурили всю ночь, по очереди.

- Пожарные приехали к 11 вечера. На нашей улице мы тушили дома сами, вместе с соседями: кто лопатами засыпал песком, кто воду носил. Водопровода в доме у нас нет. Поэтому когда свет отключили, у кого сколько было в емкостях воды, тем и тушили.

Никто из представителей властей пока с Людмилой не встречался, но по словам соседей приезжали люди, описали что видели, сфотографировали.

- Пока нам никто ничего не предлагал и не обещал, - отмечает Людмила.

К счастью, документы Анны Васильевны не пострадали, они хранились в доме у Людмилы.

- У меня здесь прошло все детство, юность, а у мамы вся жизнь… Она сейчас сидит, плачет, вспоминает что-то…

По словам соседей, на улице ночью видели незнакомых людей, возможно, это были мародеры. Но из сгоревшего дома забирать уже нечего, все что было - сгорело.

- Самое ценное мы забрали - маму. Это самое ценное у нас, - с улыбкой добавляет Людмила.

Напомним, лесной массив загорелся 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей.

Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).

Для помощи пострадавшим оганизованы пункты сбора вещей первой необходимости, определен единый фонд для денежных переводов для пострадавших. Потерявшим жилье во время пожаров обещают построить новые дома в кратчайшие сроки.

Генпрокуратура РК начала досудебные расследования по фактам пожаров и гибели людей. 4 сентября в Костанайской области объявили ЧС местного масштаба.

Фото Константина РАШЕВСКОГО