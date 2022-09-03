Также ДЧС организовали работу психологов. Связаться с ними можно по номеру 8 (7142) 50-36-24. Кроме того люди, нуждающееся в помощи, могут обратиться по телефонам 112 и 101.

"Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба. В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» граждане имеют право на возмещение вреда (ущерба), полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера", - сообщили в пресс-службе акимата области.

Пресс-служба президента РК сообщила, что юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынулы, в связи с пожарами перенесли.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев планировал посетить праздничные мероприятия в нашем регионе. Сейчас он намерен отправиться в оперштаб и ознакомиться с ходом работ по тушению природных пожаров.

Напомним, лесной массив загорелся вчера, 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей.