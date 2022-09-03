Загорание лесного массива произошло вчера, 2 сентября в 15.10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории КГУ "Басаманское УЛХ", сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.





Тушение осложняется порывами ветра и сильной жарой, густой растительностью и отсутствием подъездных путей. По данным Казгидромета, скорость ветра достигает 10-12 метров в секунду, температура наружного воздуха +36 градусов.

"На месте пожара создан оперативный штаб в 10 километрах от Новонеженка в сторону села Казанбасы, в состав которого вошли руководители государственных органов. Начальник ДЧС полковник Каримов выехал на место пожара. На базе ЦУКС МЧС развернута работа оперативного штаба", - рассказали в МЧС.





Отмечается, что в результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива "Семиозерное УЛХ".

По состоянию на 13.00 предварительная площадь пожара составляет более 2000 гектаров. С пожаром борются 61 человек личного состава МЧС, 20 человек из местных исполнительных органов, 80 работников КГУ "Басаманское УЛХ". Кроме того, в тушении задействовано воздушное судно АН-2 и три пожарных поезда.

"К месту пожара дополнительно направляются личный состав войсковой части № 90260 в количестве 20 человек на транспорте ДЧС, курсанты Академии МВД в количестве 33 человек, 15 водовозов организаций и предприятий (Костанай, Рудный, Тобыл, Наурзумский район), 50 сотрудников ДЧС Акмолинской области на 3 единицы техники, 50 сотрудников ДЧС СКО, 100 человек личного состава войсковой части № 52859 ДЧС Карагандинской области на 11 единиц техники, 4 человека личного состава ТМСП Щебаково на 1 единицу медико-спасательного автомобиля, КГУ "Пригородное УЛХ" - 2 человека, КГУ "Аракарагайское УЛХ" - 6 человек, 3 человека войсковой части 6697 Национальной гвардии", - сообщили в МЧС.

Напомним, сегодня, 3 сентября, в Костанае произошел пожар в оружейном магазине. По состоянию на 14.30 пожар локализовать и ликвидировать не удалось. 41-летнег директора магазина госпитализировали с 50% ожогами тела.

Несмотря на природные пожары в регионе, президент Касым-Жомарт Токаев посетит Костанайскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.

"Несмотря на серьезный пожар, Глава государства намерен придерживаться своего графика и посетить Костанайскую область 5 сентября", - написал Желдибай в facebook.



