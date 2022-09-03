Два человека в подвале и детонация боеприпасов - Пожар в оружейном магазине пока не удается ликвидировать
3 сентября 2022, 13:38 | Происшествия
Сегодня, 3 сентября, на проспекте Назарбаева в Костанае загорелось здание магазина «Оружейная палата» с переходом огня на кровлю ближайшего здания здание СТО «ЮГ» и здания столовой на предварительной площади более 2 000 кв. м.
Также огнем повреждены рядом припаркованные два легковых автомобиля.
Огнем охвачены 8 частных жилых домов. Со слов хозяина оружейного магазина в подвале находятся 2 человека. Из-за детонации боеприпасов доступ пожарных к ним невозможен.
На данный момент на месте пожара работают 40 человек личного состава и 12 единиц техники.
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