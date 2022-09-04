По состоянию на 18.00 обстановка остаётся тяжёлой, но стабильной. Об этом сегодня, 4 сентября, на брифинге в оперативном штабе заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий ИЛЬИН. По его словам, пожары в Аулиекольском районе сейчас тушит группа из 1400 человек и 190 единиц техники.

- Наращивание группировки происходит с привлечением авиации, работают 7 воздушных судов, - сообщил Ильин. - На данный момент все верховые пожары мы подавили, сейчас идёт борьба с низовыми пожарами. Там где нет угрозы для жизни, мы привлекаем пожарные части местных ТОО. Обстановка стабильная, контролируемая, на данный момент рисков для распространения огня на жилые массивы нет.

Также Ильин прокомментировал гибель человека во время пожара.

- Во время ночного пожара погиб местный житель, он являлся инвалидом. Участковый проходил и предупреждал об эвакуации. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Точная причина пожара пока остаётся неизвестной. По словам Ильина, нельзя исключать человеческий фактор, "поскольку никаких природных явлений в виде грозовых разрядов в последние дни у нас не происходило".

В медицинские учреждения обратились 10 пострадавших от пожаров, часть из них уже отпустили домой. В основном это пострадавшие от угарного газа.

Отвечая на вопрос о том, хватает ли сил и средств для тушения пожара, Ильин отметил, что в тушении пожаров участвуют сотрудники МЧС из Северо-Казахстанской, Акмолинской областей и Нур-Султана.

Открытый пожар сейчас продолжается возле села Лесное, где "сейчас усиливают группировку пожарных, чтобы предотвратить риски распространения огня в ночное время".

Напомним, лесной массив загорелся вчера, 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей.

Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).

Для помощи пострадавшим оганизованы пункты сбора вещей первой необходимости, определен единый фонд для денежных переводов для пострадавших. Потерявшим жилье во время пожаров обещают построить новые дома в кратчайшие сроки.

Генпрокуратура РК начала досудебные расследования по фактам пожаров и гибели людей. 4 сентября в Костанайской области объявили ЧС местного масштаба.