Глава правительства поручил незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов, передает Informburo.kz.

Потерявшим жильё при пожарах в Костанайской области построят новые дома, сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на оперативном совещании по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области, передаёт сайт главы правительства.

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев доложил, что в связи со сложной метеорологической обстановкой, в том числе высокой температурой воздуха выше 36 градусов, сложилась сложная пожарная обстановка в Костанайской области, особенно в лесных массивах. Пожарами охвачено 43 000 гектаров лесного хозяйства.

Эвакуировали 1841 человека, людей разместили в безопасных местах, обеспечили горячим питанием. Работают горячая линия, психологи.

Премьер-министр поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, финансов и акимату Костанайской области оценить ущерб, нанесённый населению и сельхозугодьям.

Министерствам финансов и национальной экономики предстоит подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами.

При этом Алихан Смаилов поручил незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жильё граждан.

"Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле президента", – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручили обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом области в случае необходимости нужно будет оказать помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.

Также Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, Министерству труда совместно с акиматом области – оказать социальную помощь пострадавшему населению, Министерству внутренних дел – обеспечить общественную безопасность и сохранность имущества граждан в зонах эвакуации, а также усилить разъяснительную работу среди населения об ответственности за неосторожное обращение с огнем.

Лесные пожары в Костанайской области начались днём 2 сентября и перекинулись на населённые пункты. По последним данным МЧС РК, огонь повредил и уничтожил 108 строений, 10 человек получили травмы и ожоги, один погиб.

На 11.00 тушения пожара ведутся в 3 населенных пунктах, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны.