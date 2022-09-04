Об этом сегодня, 4 сентября, сообщил министр по ЧС РК Юрий Ильин на брифинге, проведенном в оперштабе.

- Сегодня с утра при разборе завалов в Аманкарагае выявили факт гибели человека, это инвалид 1936 года рождения, - рассказал Ильин. - Участковым инспектором при проведении эвакуационных мероприятий он был оповещен, но отказался от эвакуации. Но тем не менее следственные мероприятия по факту гибели будут проводиться.

Общая площадь пожара, по заявлению министра, превысила 43 000 га из 106 000 общего лесного фонда.

- Будет проведена оценка ущерба домовладений, которые пострадали в результате пожара. Рассматривается выделение финансирования для компенсации тех затрат, которое понесло население в результате стихийного бедствия, - сообщил Ильин.

Часть населения, которое находится в пунктах временного размещения, разъехалась по родственникам, часть осталась в пунктах. Организовано питание, медицинское обеспечение, также работа психологов.

По данным МЧС травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести получили 10 человек (5 человек населения, включая одного несовершеннолетнего,

1 работник лесхоза, 1 работник акимата, 3 сотрудника МЧС).

Напомним, лесной массив загорелся вчера, 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей.

Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).