Уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генпрокуратуры и прокуратуры Костанайской области, передает informburo.kz.

Генеральная прокуратура РК начала досудебное расследование по нескольким статьям УК по фактам пожаров и гибели людей, сообщает пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области продолжается тушение природных пожаров. В четырёх населённых пунктах – Аманкарагай, Озерное, Калинино и Лесное – по предварительным данным, пострадали от огня 108 жилых домов и строений. Размер ущерба уточняется. Погиб 86-летний пенсионер.



Кроме того, 3 сентября в Костанае произошло возгорание охотничьего магазина "Оружейная палата". Пострадали семь работников магазина: четверо погибли, трое получили ожоги.

"По этим фактам начались досудебные расследования по статьям 204 части 2 Уголовного кодекса (неосторожное обращение с огнём, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 Уголовного кодекса (уничтожение лесов), 292 части 3 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причинённый ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов", – говорится в сообщении.

Генеральный прокурор РК взял ход расследования на личный контроль.