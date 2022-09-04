Ранее пресс-служба ДЧС сообщала об одном погибшем в пожаре. После ликвидации огня стало известно, что число погибших возросло до двух человек. Их тела обнаружили под завалами. Оба погибших - мужчины, 20 и предположительно, 35 лет.

Нвапомним, пожар в магазине «Оружейная палата» по пр.Назарбаева начался 3 сентября в 11:20. Позже огонь перекинулся на СТО «ЮГ», на здание магазина автозапчастей, столовой. Следом огонь охватил три двухэтажных коттеджа и сарай. Также повреждены 6 автомобилей. Общая площадь пожара 2500 кв.м.

- В подвал оружейного магазина из-за детонации боеприпасов было сложно войти. Для разведки на наличие пострадавших личный состав оснастили бронежилетами и щитами. В ходе тушения пожара в городскую больницу был госпитализирован директор магазина 1981 г.р. (50 % ожоги тела, в тяжелом состоянии). Также под завалами обнаружены два трупа мужчин 35 (?) и 20 лет, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Напомним, управление здравоохранение сообщало о шести госпитазированных.

Локализшловать пожар удалось в 14:29. Полностью ликвидировать в 18:42

В тушении участвовали ДЧС (16 ед.тех и 48 чел личного состава), местные-исполнительные органы (5 ед.тех и 6 человек личного состава) и оперативно спасательный отряд (2 ед.тех и 9 чел.личного соства).