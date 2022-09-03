Личность погибшего еще не установлена. Его тело извлекли из подвала сгоревшего здания, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, шесть человек госпитализировали в стационары с ожогами различной степени, еще один от госпитализации отказался.

- Всего работало 4 бригады скорой помощи, еще две находятся на месте. Помощь также оказывали жителям соседних домов, которые обращались к бригадам на месте, - сообщила пресс-серкретарь Ксения ЖИЛКИБАЕВА.

Напомним, ранее также сообщали, что был госпитализирован директор магазина "Оружейная палата" с 50% ожогами тела.

Пожар в здании "Оружейной палаты" на пр. Назарбаева, 115 начался сегодня, 3 сентября, в 11:20. Позже огонь перекинулся на кровлю соседнего СТО, 8 частных жилых домов и две легковых машины. В оружейном магазине взрывались боеприпасы.

Пожар удалось локализовать в 14:29. Ликвидации нет. Причина пожара устанавливается .

АО «КазТрансГаз Аймак» сообщил, что в связи с пожаром был деформирован газопровод. Около 60 потребителей по ул.Козыбаева и Назарбаева были отключены от газа.. Подключение будет производиться по мере окончания ремонтных работ.