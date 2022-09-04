Партийцы перечислили свою однодневную зарплату в помощь семьям, пострадавшим от пожара, передает Informburo.kz.

Народная партия Казахстана открыла специальный банковский счёт для желающих оказать помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области, сообщает пресс-служба партии.

"Казахстанцы могут перечислить финансовую помощь пострадавшим по следующим реквизитам: Каспи банк, номер карты: 4400 4301 7615 5676 привязан к номеру телефона +77772243643 на имя Коваля Андрея Петровича", – говорится в сообщении.

Волонтёры под руководством председателя Костанайского областного филиала НПК уже доставили пострадавшим от пожара соотечественникам продукты питания, средства гигиены и одежду. Желающие оказать помощь могут связаться с председателями областных филиалов Народной партии Казахстана.

Сейчас определяют объём необходимой помощи и предварительную сумму для восстановления имущества. По предварительной оценке, пострадавшие будут нуждаться в восстановлении домов, подворий, мебели, бытовой технике, одежде и обуви.

Партийцы перечислили свою однодневную зарплату в помощь семьям, пострадавшим от пожара.

Счет для представителей АНК для перечисления денег также открыла Ассамблея народа Казахстана. Карта привязана к номеру 8747482 6449 (счет для представителей АНК). По вопросам сбора гуманитарной помощи (одежда, продукты, средства гигиены, постельное белье) обращаться по тел: 87055580508 (Рамазанова Наталья Сергеевна).

Кроме того, пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших (продукты, вещи, предметы личной гигиены) открыты в региональных филиалах партии "Amanat" (Костанай, ул. Гоголя, 111, 87028372793).

Домашних животных людей, пострадавших от пожаров, готов приютить центр реабилитации @hope_kst. Приоритет отдаётся травмированным животным. Если ваше животное необходимо забрать сообщите по номеру 87054629819.