Из резерва акимата области направят средства для оказания помощи пострадавшим. Это, в первую очередь деньги на проживание и питание, сообщили в пресс-службе акима области.

За время пожара было эвакуировано 1800 человек. В школах сейчас проживают около 200 человек. Многие вернулись к своим домам, удостоверившись о безопасности, остальные уехали к родственникам. Пострадало 108 строение, из них 98 домов полностью сгорели.

Глава области Архимед Мухамбетов посетил школу, где временно проживают эвакуированные жители. Как сообщил Мухамбетов, у пострадавших есть выбор на строительство нового дома или получить компенсацию. Строительство домов будет реализовано за короткие сроки.

Напомним, лесной массив загорелся вчера, 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей.

Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).

Десять человек получили травы и один погиб в результате пожара.

Организованы пункты сбора вещей певой необходимости. Кроме того, в Костанайской области определен Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре.

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Для недопущения фактов мошенничества, сбора средств под видом помощи пострадавшим, пресс-служба аким просит всех желающих оказать помощь перечислять ее на вышеуказанные реквизиты.