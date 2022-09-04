Все желающие могут перечислить финансовую помощь для пострадавших в пожарах в нашем регионе на единый счет. Его реквизиты сообщили в пресс-службе акимата Костанайской области. Деньги для пострадавших будет собирать общественный фонд "Қайырымдылық KZ".

Его реквизиты:

ОФ "Қайырымдылық KZ"

БИН 220640046689

ИИК KZ82601 A22100 1568 401

АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX

Кбе 18

"Для недопущения фактов мошенничества, сбора средств под видом помощи пострадавшим, просим всех желающих оказать помощь" перечислять ее на вышеуказанные реквизиты", - добавили в пресс-службе.

Напомним, лесной массив загорелся вчера, 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей.

Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).

Десять человек получили травы и один погиб в результате пожара.

Для помощи пострадавшим оганизованы пункты сбора вещей первой необходимости. Потерявшим жилье во время пожаров обещают построить новые дома в кратчайшие сроки.

Генпрокуратура РК начала досудебные расследования по фактам пожаров и гибели людей. 4 сентября в Костанайской области объявили ЧС местного масштаба.