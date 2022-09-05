Проводится перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы в Аулиекольском районе из других участков. Согласно последним данным на 11.00 5 сентября, из-за сильного ветра создалась угроза перехода огня из леса на село. В большей части пожар в этом районе низовой, но местами встречается и верховой.

Местные исполнительные органы начали эвакуацию жителей села Баганалы в село Казанбасы.

На месте работают 10 ед. техники и 52 чел. л/с МЧС, 3 воздушных судна, МИО – 5 ед. техники, 14 чел., МО – 9 ед. техники, НГ – 400 чел.

Сообщения в редакцию "НГ" поступали от жителей еще вечером 4 сентября

По данным РГП «Казгидромет», 5 сентября на территории Аулиекольского районасохраняется высокая температура до 31 градуса, скорость ветра до 7 м/с.

Всего на трритории Аулиекольского района в тушении пожара принимают участие 2193 чел. личного состава, 224 ед. техники, 7 воздушных судов, 5 пожарных поезда. В том числе 338 волонтеров.

Для тушения пожара, а также для охраны общественного порядка дополнительно привлечены 300 человек личного состава МВД.

Напомним, лесной массив загорелся 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей. По оперативным данным, площадь пожара превысила 43 тыс. га.

Эвакуированы почти две тысячи человек. Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).

Для помощи пострадавшим оганизованы пункты сбора вещей первой необходимости, определен единый фонд для денежных переводов для пострадавших. Аким Костанайской области пообещал построить 91 дом для пострадавших до конца октября.

Генпрокуратура РК начала досудебные расследования по фактам пожаров и гибели людей. 4 сентября в Костанайской области объявили ЧС местного масштаба.

Министр по ЧС Юрий Ильин не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в регионе.

Жители Аманкарагая рассказали, как пережили ночь пожаров.