Для пострадавших от лесных пожаров построят 91 дом - аким Костанайской области
В ближайшие дни проекты домов будут утверждены, начнутся строительные работы, передает Informburo.kz.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что уже выделены земли под строительство новых домов для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области.
"По поручению премьер-министра РК в этой связи помощь оказывается Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Создана совместная рабочая группа", – отметил глава региона.
Аким напомнил, что зима в регионе начинается раньше, чем на юге, – в октябре. И до конца октября новые дома должны быть достроены.
В течение ближайших двух-трёх дней будут утверждены проекты домов. И ещё через несколько дней местные власти намерены приступить к строительству жилья. Мухамбетов пообещал, что к работе будут привлечены профессионалы, дома построят быстро и качественно.
Напомним, лесной массив загорелся 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей. По оперативным данным, площадь пожара превысила 43 тыс. га.
Эвакуированы почти две тысячи человек. Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).
Для помощи пострадавшим оганизованы пункты сбора вещей первой необходимости, определен единый фонд для денежных переводов для пострадавших. Потерявшим жилье во время пожаров обещают построить новые дома в кратчайшие сроки.
Генпрокуратура РК начала досудебные расследования по фактам пожаров и гибели людей. 4 сентября в Костанайской области объявили ЧС местного масштаба.
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