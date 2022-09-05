В ближайшие дни проекты домов будут утверждены, начнутся строительные работы, передает Informburo.kz.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что уже выделены земли под строительство новых домов для пострадавших от лесных пожаров в Аулиекольском районе Костанайской области.

"По поручению премьер-министра РК в этой связи помощь оказывается Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Создана совместная рабочая группа", – отметил глава региона.

Аким напомнил, что зима в регионе начинается раньше, чем на юге, – в октябре. И до конца октября новые дома должны быть достроены.

В течение ближайших двух-трёх дней будут утверждены проекты домов. И ещё через несколько дней местные власти намерены приступить к строительству жилья. Мухамбетов пообещал, что к работе будут привлечены профессионалы, дома построят быстро и качественно.

Напомним, лесной массив загорелся 2 сентября. Тушение осложняется высокой температурой и сильным ветром. К работе привлечены силы четырех областей. По оперативным данным, площадь пожара превысила 43 тыс. га.

Эвакуированы почти две тысячи человек. Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС (8 (7142) 50-36-24, 112 и 101).

Для помощи пострадавшим оганизованы пункты сбора вещей первой необходимости, определен единый фонд для денежных переводов для пострадавших. Потерявшим жилье во время пожаров обещают построить новые дома в кратчайшие сроки.

Генпрокуратура РК начала досудебные расследования по фактам пожаров и гибели людей. 4 сентября в Костанайской области объявили ЧС местного масштаба.

Министр по ЧС Юрий Ильин не исключает человеческий фактор, как причину пожаров в регионе.

Жители Аманкарагая рассказали, как пережили ночь пожаров.