Явка на референдуме составила 68,06%, передает Informburo.kz.

Фото Ксении РЕБИК

В Центральной комиссии референдума представили предварительные итоги республиканского референдума по поправкам в Конституцию.

В голосовании приняли участие 7 986 293 человека или 68,06% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, референдум можно считать состоявшимся.

По предварительным данным, за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 77,18% участников. Против поправок выступили 18,66%. 1,58% бюллетеней, где были выбраны оба варианта ответа, не учли при подсчёте голосов. 2,58% бюллетеней признали недействительными.

По результатам экзитпола, который провёл институт "Қоғамдык пікір" по заказу ТРК "31 канал", 74,8% респондентов ответили, что проголосовали за поправки в Конституцию, 25,2% респондентов ответили, что проголосовали против.

Республиканский референдум по поправкам в Конституцию состоялся 5 июня. Гражданам предлагалось ответить на вопрос – "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона “О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Порог явки был достигнут по данным на 14:00.

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