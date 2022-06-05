Сегодня, 5 июня, в 16:45 житель Костаная Тимур Альчимбаев пришел на указанный ему ранее в рассылке участок референдума №66, расположенный по ул. Баймагамбетова, 5, в здании Костанайского областного центра фтизиопульмонологии, но он оказался закрыт.

- Вообще я проживаю в микрорайоне Юбилейный и не понимаю, почему мне указали этот участок, - рассказал костанаец. - Возможно была какая-то ошибка, ведь пациентом тубдиспансера я не являюсь.

"НГ" обратилась за комментариями в Костанайскую городскую избирательную комиссию:

- Был технический сбой и при рассылке и у некоторых людей, в том числе и у данного гражданина, в СМС неправильно отобразились участки, ему нужно обратится в участок №857 "Жастар Сарайы", так как он проживает в мкрн Юбилейный, чтобы проголосовать, - пояснил член территориальной комиссии референдума Жомарт АСКАРОВ. - Соответственно, если граждане сомневаются в номере своего участка, то нужно ориентироваться на его месторасположение. Также по всем вопросам костанайцы могут обратиться по телефону 54-00-25 или в колл-центр 575-730.