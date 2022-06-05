В Центральной избирательной комиссии Казахстана заявили о преодолении обязательного порога явки на референдум, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 262 973 гражданина. Что составляет 53,43 процента включенных в списке для голосования. Обращаю вниманию, что согласно закона референдум считается состоявшимся если в голосовании приняло участие более половины граждан имеющих право право участвовать в выборах. Таким образом по данным территориальной комиссии референдума порог явки достигнут", - сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова.

Как проходит утром голосование в Костанайской области читайте здесь и здесь.

Как голосовали в Рудном, читайте в этом материале.

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