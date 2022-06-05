Голосование на республиканском референдуме по правкам в Конституцию стартовало на всех участках страны в 7.00.

К 9.00 на участке референдума №20 в СШ №115 Костаная уже проголосовало около 140 человек, всего на участке зарегистрировано 2 594 человека. В то время, когда там находился корреспондент "НГ", на месте работали два наблюдателя: из партии "Аманат" и независимый. На входе играет музыка, работает продуктовый буфет и медицинский пункт.

- Людей мало, но думаю ещё подойдут. Мы тут уже с 6 утра. Члены комиссии тоже тут питаются, обедать будут, - говорит заведующая производством СШ №115 Татьяна ГАГАРИНА. - В наличии есть пицца, пирожки, соки, ватрушки, чебуреки беляши и сладкие булочки.

Отдать свой голос за или против поправок с утра пришли костанайцы разных возрастов.

- Новая конституция это изменения, перемены, особенно это важно для молодежи. Мне 21 год и я голосовала сегодня впервые, - рассказала "НГ" Анастасия АРЫСЕВА. - За это мне подарили учебник английского языка. Я думаю, что все изменится к лучшему, будет что-то новое.

- Не могу сказать голосовала ли я за или против, но мне нравится, что русскоязычные сейчас чувствуют себя комфортно, - поделилась мнением пенсионерка Мария СТИХАРНАЯ. - Я надеюсь, что изменения, которые примут, не нарушат наших прав.

- Команда Назарбаева забрала все банки в свои руки, я вот 22 года уже как акционер "Народного банка" ("Halyk Bank") и за это время не получил даже 100 000 тенге, - рассказал "НГ" пенсионер Николай МИРОЛЮБОВ. - Мы создавали им фундамент, чтобы государство поддерживать, а они потихоньку все банки превращают в свою собственность. Не знаю, изменят ли что-то новые поправки, но ситуацию в банковской сфере надо менять.

Председатель комиссии референдума Александр МИНКО работает на участке №21 в школе-лицее № 1 Костаная. По его данным, к 9 утра на участок пришли около 140 человек.

- С 7 утра у нас стояли двое человек, первому прибывшему мы вручили приз в виде шоколадки, - рассказал председатель. - На нашем участке 2 406 человек могут проголосовать. Если из них процентов 60-70 придут, будет хорошо. На нашем участке много пожилых людей. Только тех, кому за 75 лет, приблизительно 250 человек. Им конечно будет тяжело дойти до участка.

К 11.00 на этот участок, чтобы проголосовать, прибыл аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вместе со своей супругой.

На участке референдума № 1 в КРУ им. Байтурсынова за первые полтора часа успели проголосовать около 20 человек. На месте также работают только 2 наблюдателя. Перед входом развернута торговля выпечкой, а из колонок играет музыка.

На закрытом участке референдума №9 на базе Костанайской городской больницы голосование уже завершилось. Здесь голосовали 166 пациентов этого медучреждения, а также 14 пациентов Костанайской железно-дорожной больницы.

- Уже проголосовало 166 пациентов, - рассказала "НГ" наблюдатель участка референдума №9 на базе Костанайской городской больницы от партии "Аманат" Гулдер НУРМАНОВА. - Никаких нарушений я не замечала, все проходит хорошо.

- На данный момент голосование прошло, и пришли все 166 пациентов больницы, молодцы, проголосовали активно, кто не смог сам прийти им принесли переносную урну в палаты, - пояснил председатель участковой комиссии референдума №9 Кайрат ИСПАМБЕТОВ. - В ж/д больницу ездили с переносной урной. Там голосовало всего 14 человек, решили объединить, так как их мало.

Совместно с членами комиссии Испамбетов провел подсчет голосов, оказалось, что из 180 человек 178 проголосовали за поправки, а всего двое против. Результаты направили в Костанайскую ЦИК.

Нынешний глава государства и экс-президент также уже приняли участие в референдуме, сообщают республиканские СМИ.

Касым-Жомарт Токаев отдал свой голос на участке в здании Дворца школьников в Нур-Султане.

Елбасы Нурсултан Назарбаев проголосовал на избирательном участке в театре "Астана Опера"

В бюллетене на референдуме всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Всего на референдум вынесли 56 поправок.

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.

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