На участке №21 в Костанае сегодня аккредитовались больше 10 журналистов. Сюда они приехали из-за того, что здесь голосовал аким области.

- Сегодня у нас праздник, я поздравляю костанайцев с этим важным событием, с референдумом, - сказал после голосования Архимед МУХАМБЕТОВ. - Сегодня по области работают 735 участков референдума. Все они снабжены согласно требованиям. Всего у нас 553 000 избирателей. Я уверен, что костанайцы, как истинные патриоты, придут на участки и реализуют своё конституционное право. Важно отметить, что на всех участках есть наблюдатели, которые обеспечивают законность референдума.

На этом же участке голосовал председатель общественного совета Костанайской области Серик БЕКТУРГАНОВ. Он тоже пообщался с прессой:

- Я считаю, что вопрос доверия президенту - это вопрос доверия к построению нового Казахстана, - сказал он. - Мы все понимаем, что одними только изменениями в Конституции, страну не изменить. Важно убрать тот политический нигилизм, который сформировался в последнее время.

В бюллетене на референдуме всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Всего на референдум вынесли 56 поправок.

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.

На подсчет голосов выделяется 12 часов непрерывного времени. Официальное сообщение Центральной комиссии референдума об итогах референдума публикуется в СМИ не позднее семи дней со дня проведения голосования.

Как проходит утром голосование в Костанайской области читайте здесь.

Как голосовали в Рудном, читайте в этом материале.

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