В Рудном к проходящему референдуму организовали 48 участков для голосования. Из них четыре – закрытые: Качарская больница, Пульмонологический центр (бывший противотуберкулезный диспансер по улице Парковой), городская больница, центр оказания специальных социальных услуг №1 (бывший дом-интернат для престарелых и инвалидов №1 по улице Парковой). Также из этих 48 участков пять расположены в поселке Качар, один – в поселке Горняцкий и один – в селе Перцевка.

Почти 40 участков оборудованы под нужды людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. На каждом из них организован уголок для лиц с ограниченными возможностями: имеется компьютер и наушники, видео-, аудио-информация для ознакомления.

В списках потенциальных избирателей по Рудному – 82 тысячи человек.

Избирательный часток № 170 в первой школе возле парка «Достык» открылся как положено: с гимном и речью председателя участковой комиссии Елены НИХАЕВОЙ.

С 11 до 12 часов здесь проголосовало примерно 25 человек, в их числе семейные пары с детьми и пенсионеры.

Корреспонденту «НГ» Елена Нихаева отказалась назвать число проголосовавших, пояснив, что не имеет право разглашать такую информацию и что на участках нет наблюдателей, а есть представители общественных объединений. По словам такого представителя, на участке с 7 утра и до пол 12-го проголосовало примерно 300 человек. Но они не фиксируют точное число голосующих, а только наблюдают за тем, чтобы всё было прозрачно.

- Пришла проголосовать в надежде, что у нас что-то изменится, - рассказала Айнура ЖАЛИЛОВА. - Например, чтобы потом были законы, по которым выйдем пораньше на пенсию.

Предвыборная агитация была запрещена с 00.00 часов 4 июня. И сегодня, 5 июня, никакая пропаганда также не должна осуществляется.

Голосование начиналось 5 июня в 7.00, заканчится - в 20.00.

В бюллетене на референдуме всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Всего на референдум вынесли 56 поправок.

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.

На подсчет голосов выделяется 12 часов непрерывного времени. Официальное сообщение Центральной комиссии референдума об итогах референдума публикуется в СМИ не позднее семи дней со дня проведения голосования.

Как проходит утром голосование в Костанайской области читайте здесь.

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