В 21:00 по времени Нур-Султана завершилось голосование на участках референдума во всех регионах страны. Голосование продолжилось на 48 участках за рубежом. По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 22:00 проголосовало 8 030 739 человек. Это 68,44 % граждан, включенных в списки для голосования. Явка в Костанайской области - 72,28%. Корреспонденты "НГ" в этот день побывали на нескольких избирательных участках в Костанае и Рудном.

Избирательные участки в нашем регионе закрылись в 20.00 по местному времени. При закрытии участков посчитали в обратном порядке от пяти до одного.

В течение всего дня члены избирательных комиссий мирно общались с журналистами. Голосующие охотно общались с корреспондентами и делились своим мнением, но к вечеру в некоторых участках обстановка накалилась.

На участке референдума №20 корреспондент "НГ" столкнулся с давлением со стороны членов избирательной комиссии. Утром особых конфликтов не было, правда один из членов комиссии сделала журналисту замечание, что «осуществляя фото-видеосъемку он мешает работе комиссии».

Вечером же члены комиссии также запрещали корреспонденту производить фото и видеосъемку, что является прямым нарушением ст. 20 гл. 5 "Права журналиста" Закона РК "О СМИ" п. 1 пп. 2 и пп. 3, в которых указано, что журналист имеет право вести фото-видеосъемку в общественных местах, коим является и участок референдума. Разрешение на съемку у присутствующих в таком случае не требуется. Также председатель и члены комиссии запрещали близко подходить к столу где вели подсчет голосов и угрожали, что вызовут охрану, так как журналист "мешает работе комиссии".

В итоге председатель комиссии сослался на пункт 9 Правил поведения журналистов и наблюдателей на участке, где указано, что место размещения журналистов определяется комиссией, а так как место голосования был спортзал школы, наблюдатели и представители СМИ сидели на расстоянии около 10 метров от стола, где вели подсчет голосов. Также председатель заявил, что не все наблюдатели и члены комиссии были согласны на фото-видеосъемку. При попытке разъяснить, почему нельзя сесть ближе, а также замечании, что члены комиссии закрывают спинами обзор журналисту и наблюдателям, председатель комиссии сказал, что вызовет охрану, так как "журналист мешает работе комиссии".

Независимый наблюдатель и наблюдатель от партии «Аманат» сообщили, что нарушений в ходе наблюдения за голосованием не наблюдали, однако согласились с журналистом, что их места находятся далеко. Независимый наблюдатель пыталась подойти ближе во время подсчета голосов, но председатель комиссии остановил ее жестом руки.

Члены комиссии все же подпустили корреспондента «НГ» к бюллетеням и показали, что нарушений нет. Во время осмотра корреспондент их тоже не заметил. Позже присутствующим также разрешили подсесть немного ближе, но члены комиссии периодически закрывали спинами обзор.

В итоге из 2594 человек зарегистрированных на участке референдума №20 проголосовало 1324 человека, из них 804 - «за», 444 - «против».

На участке №1 в Костанае корреспондент "НГ" тоже был лишён возможности нормально следить за подсчётом голосов. Приближаться к столу нельзя, проверить в какой графе стоит "галочка" - невозможно.

После завершения подсчета голосов наблюдатели и корреспондент "НГ" смогли ознакомиться только с копией итогового протокола. По подсчётам комиссии референдума, из 1131 проголосовавших: 891 "за", 196 "против".

Недействительными признали 37 бюллетеней. Ещё 7 признали действительными, но не учитывали при подсчёте голосов.

Наблюдатели сообщили, что нарушений не обнаружили. Корреспондент "НГ" отметил в акте, что нарушения были. Отметим, что на акте, который подписывали наблюдатели, стояла неверная дата - 10 января 2021 года.

В здании КГКП «Детская художественная школа» в Рудном, расположилось сразу два избирательных участка №169 и №171.

К 12.00 в 171-м участке проголосовало 902 человека из 1933, в том числе 5 бюллетеней в переносной урне по поступившим 6 заявлениям с выездов на дом. На все вызовы ездил член избирательной комиссии с наблюдателем и сотрудником полиции.

Корреспонденту "НГ" удалось поприсутствовать на одном из выездов к пенсионеру первой группы инвалидности по зрению. Здесь голосовали сразу два человка: мужчина-инвалид и его жена. Сын помог отцу проголосовать, объяснив в чем суть референдума, после чего, тот сделал выбор и забросил лист в урну.

- В основном много проголосовало людей утром и до обеда, - рассказал председатель участковой комиссии референдума участка №171 Нейль УСЕНОВ. - За неимением возможности проводить голосование на первом этаже, проводим его на втором. Советуем людям, которым тяжело ходить, чтобы они голосовали из дома. Сегодня пришел инвалид с двумя костылями. Мы к нему ездили зимой, когда было скользко. Так он сказал, что сам придет. И пришёл! Не просто потому, что так сказал, а с желанием, показать свою гражданскую позицию, хоть и с ограничениями. Он оптимистичный человек, советской закалки. У нас в Рудном старожилы легендарные люди, с каждым из них можно интересно поговорить. Люди-созидатели, строители. А ещё они романтики. Кто бы ещё мог жить в палатке и верить в то, что здесь будет город.

На участке № 169 удалось провести практически весь день, в том числе присутствовать при подсчете голосов вместе с членами комиссии.

- В целом это было более чем прозрачное голосование, - отметила представитель партии «Аманат» Радустина МУХА. - Никто не препятствовал следить за процессом подсчета голосов. Было все настолько открыто, казалось, что сами стоим и считаем эти голоса. Я второй раз присутствую на участке № 169, наблюдая со стороны. В январе прошлого года была на парламентских выборах, а сейчас на референдуме. И в каждом случае было без замечаний.

- В этот раз людей было намного больше, по сравнению с парламентскими выборами, - рассказала председатель участковой комиссии референдума участка № 169 Гульшат ЖУМАЛЬБЕКОВНА. - Подсчет голосов был быстрее и легче, потому что там было три бюллетени, больше партий и кандидатов, а тут одна с тремя вариантами: «да», «нет», а также испорченные. На организацию было меньше времени. Обычно дается месяц, а тут три недели. Считаю все успешно прошло. Рады тому, что люди приходили люди, приехавшие с других городов, и хотели проголосовать. Но они были без открепительных талонов, поэтому, к сожалению, им отказывали.

В целом, работники участка №169 были рады, что поток людей был намного выше, чем в предыдущем году. Некоторые даже приходили с пригласительными. Отметили, что было приятно, когда люди, которым сообщали что они могут проголосовать из дома, приходили говоря: "мы хотим с вами пообщаться".

На данном участке, к 21.00 завершили подсчет голосов и упаковали бюллетени. По итогу получилось: Общее число проголосовавших граждан – 1172, из них 888 – проголосовали "за", 254 –" против", 22 бюллетеня признаны не действительными, 8 бюллетеней были признаны действительными, но не учитывались при подсчете голосов. Не был использован – 291 бюллетень. Их при всех присутствующих порезали и отдельно упаковали.

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