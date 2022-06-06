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Референдум в Казахстане: озвучены результаты экзитполов

6 июня 2022, 09:47 |  Государство

Озвучены результаты экзитполов на референдуме по поправкам в Конституцию. Данные трех опросов объявлены на онлайн-марафоне, посвященном республиканскому референдуму, передает Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

  1. Результаты экзитпола института комплексных социальных исследований "Социс-А" распределились следующим образом: за проголосовали 76,7 процента, против проголосовали 23,3 процента. Явка составила 67,5 процента.
  2. По данным экзитпола исследовательского института "Қоғамдық пікір", за проголосовало 74,8 процента участников, против - 25,2 процента. Явка, по данным исследования, составила 70,1 процента.
  3. По результатам экзитпола, проведенного "Институтом демократии", за проголосовало 79,4 процента, против проголосовало 20,6 процента участников. Явка составила 66,3 процента.

Экзитпол (с английского "опрос на выходе") - используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

По предварительным данным Центральной комиссии референдума на 22:00, бюллетени получили 8 миллионов 30 тысяч 739 человек. Явка составила 68,44 процента.

Лидером по явке стала Туркестанская область - 80,66 процента. Меньше всего проголосовавших в Алматы - 33,3 процента.

5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Порог явки был достигнут по данным на 14:00.

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