Озвучены результаты экзитполов на референдуме по поправкам в Конституцию. Данные трех опросов объявлены на онлайн-марафоне, посвященном республиканскому референдуму, передает Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Результаты экзитпола института комплексных социальных исследований "Социс-А" распределились следующим образом: за проголосовали 76,7 процента, против проголосовали 23,3 процента. Явка составила 67,5 процента. По данным экзитпола исследовательского института "Қоғамдық пікір", за проголосовало 74,8 процента участников, против - 25,2 процента. Явка, по данным исследования, составила 70,1 процента. По результатам экзитпола, проведенного "Институтом демократии", за проголосовало 79,4 процента, против проголосовало 20,6 процента участников. Явка составила 66,3 процента.

Экзитпол (с английского "опрос на выходе") - используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

По предварительным данным Центральной комиссии референдума на 22:00, бюллетени получили 8 миллионов 30 тысяч 739 человек. Явка составила 68,44 процента.

Лидером по явке стала Туркестанская область - 80,66 процента. Меньше всего проголосовавших в Алматы - 33,3 процента.

5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Порог явки был достигнут по данным на 14:00.

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