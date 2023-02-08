Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

«НГ» продолжает новый сезон конкурса для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 5 - Владимир ПРОКОПЕНКО (Костанай).

Стаж вождения: 27 лет. Автомобиль: UAZ Patriot. Цвет: cерый (раптор). Пробег: 82 000 км. Год выпуска: 2016. Объем двигателя: 2,7 л, газ/бензиновый. КПП: механическая.

Владимир Прокопенко: «По комфорту и проходимости «Патриот» не уступает иномаркам» / Фото из личного архива

- За мои 27 лет вождения это у меня уже 14-й автомобиль! Из внедорожников были «Нива» и Great Wall Hover (Haval H3). В 2006 году приобрел Nissan Mistral. Сколько мы с ним покорили тургайских степей, это и не пересчитать в километрах! Машина меня никогда не подводила, но ходовая часть была слабой. Из-за большой загруженности на работе и отсутствия качественного ДТ решил продать этот автомобиль и пересесть на седан Audi A6 quattro, на нем ездил на рыбалку по всей области, по проходимости из-за полного привода он ничем не уступал внедорожникам, но в пределах разумного.

В 2013 году я приобрел из салона новый Kiа Rio. Основное мое увлечение - это рыбалка. Зимней рыбалкой увлекался с 2004 года, а именно ловлей щуки на жерлицы. А в 2013-м начал увлекаться уже зимней рыбалкой на сиговых, а летом - на карповых. В то время у нас зимой хорошо ловился сиг и рипус на Верхнетобольском водохранилище. Побуксовав зимой и пропустив много рыбалок, решил продать трехгодовалую машину и купить внедорожник.

Выбор пал на Great Wall Hover, на нем отъездил два года и начал присматриваться к УАЗ «Патриот»: если брать автомобили зарубежного производства в этом ценовом диапазоне, то они уже старые, отработали свой ресурс, а данный автомобиль новый был. В 2018 году нашел подходящую машину: УАЗ 2014 г. в., пробег - 42 тыс. км. Позвонил хозяину УАЗа, договорился о встрече, на следующий день уже был в автоЦОНе для переоформления авто. Наутро радостный поехал с деньгами в автоЦОН, но тут мне позвонил хозяин машины и сказал, что пока продавать не будет.

Я расстроился, это не то слово! Приехав на работу, начал просматривать другие объявления и наткнулся на УАЗ «Патриот» уже 2016 года с пробегом 30 тыс. км, но по цене гораздо дороже, чем я хотел. Созвонившись с хозяином, предложил свою цену. Посмотрел видео, которое мне скинул хозяин, и понял, что это мой автомобиль. Хозяин согласился на мои условия, но сказал, что ему нужно срочно уезжать, он приедет в автоЦОН для оформления купли-продажи через 2 часа, и точка. У меня на работе была назначена важная встреча на 4 часа, быстро полетел домой за деньгами. В автоЦОНе мой будущий автомобиль уже ждал. Проехав кружок по территории, принял решение купить УАЗ, в чем ни на минуточку не разочаровался!

За 52 тыс. км, что я на нем проехал, он меня ни разу не подвел, за весь период эксплуатации заменил 2 сайлентблока задней рессоры и ремень генератора. Ну и, конечно, провожу вовремя ТО.

По комфорту: есть кондиционер, подогрев сидений (включая задние), подогрев зеркал и всего лобового стекла, дополнительная задняя печка, патронники - все это в заводской комплектации.

Владелец перекрасил свой автомобиль в серый раптор / Фото из личного архива

В 2022 году перекрасил автомобиль в серый раптор, установил усиленную подвеску IRONMAN + 10 см, также в машине имеется оборудованное спальное место, где вмещается надувной матрас 1350х2000 мм, есть тент с палаткой «Маркиза» и колеса 265/70R16.

Теперь я езжу куда и когда хочу! Помнится, как-то приехал на рыбалку на Верхнетобольское водохранилище ночью, в сильный буран, в то время у меня стоял на льду вагончик для рыбалки. Видимости на льду не было никакой! Включив навигатор и забив точку моего вагончика, я благополучно добрался до места.

Проехать к водоемам зимой и летом помогает УАЗ «Патриот» / Фото из личного архива

В багажнике у меня лежит компрессор на 300 л, чтобы зимой можно было снижать давление в шинах до 0,5 и накачки, но он мне так и не пригодился. Пока проезжал везде.

Мне нравится этот автомобиль, его можно легко отремонтировать и купить запчасть в любом магазине. По комфорту и проходимости он ничем не уступает иномаркам. В будущем также хочу поставить воздушные самоблоки на обоих мостах.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 5 Владимира Прокопенко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 11 марта, до 11.00 воскресенья, 12 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 9 марта, до 10.00 понедельника, 13 марта. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 4 Анатолия Щугарева поступил 201 голос.