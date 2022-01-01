Раскраснелся глаз после посещения «Лагуны». Привычно набираю мобильный номер: «Серик Ембергенович!», а в ответ - тишина… Осознание смерти близкого человека приходит не в момент смерти, ни на похоронах и первых поминках, оно приходит, когда возникает потребность в общении с ним, и не важно зачем: с просьбой, за советом или просто обсудить волнующие вопросы… И острая боль парализует сознание - а его ведь нет уже с нами. В последних числах декабря минувшего года он покинул нас. А нам осталось размышлять о нем, отмечать годовщины, вспоминать…

Я хочу поделиться своими воспоминаниями-наблюдениями о человеке, кому мы, а нас десятки тысяч только в нашей области, обязаны возможностью жить полнокровной жизнью, созерцая все красоты окружающего мира - о хирурге-офтальмологе Серике Жумабаеве, прооперировавшем около тридцати тысяч пациентов и отдавшем более 40 лет лечению наших глаз.

Мне по жизни очень много пришлось загружать свои глаза: учеба в университете, чтение художественных и научных книг; в советское время был информатором, пропагандистом, лектором, а это опять нужно прочесть уйму газет, журналов, сделать выписки, постоянное чтение деловых бумаг. Каждый этап жизни подбрасывал новые порции информации, большая их часть грузом ложилась на глаза. С годами все хуже и хуже: даже с очками глаза быстро устают, появляется пощипывание, строки и буквы плывут, опять нервничаешь.

Тетушка по линии матери перенесла лет 20 назад операцию по лечению катаракты, то есть по замене хрусталика. Сейчас ей уже за 90 лет, но спокойно различает всех нас по внешнему виду. Сажает огород, топит печь, стряпает, стирает, убирает… Она впервые для моего уха произнесла имя своего целителя: «Серик Ембергенович какой-то. Сам делал мне операцию. Он в больнице этой какой-то начальник. Строгий такой. Шибко много не говорит. Но руки золотые. Даже не почувствовала, что он там делал с моим глазом. Раз - и на стол, раз - и в палату. На следующий день снимает повязку, и вижу своим слепым глазом. Правда, не шибко хорошо, но вижу. Потом стала лучше и лучше видеть, как молодая. Молодец! Хороший доктор! Умеет лечить!»

Это же имя я вновь услышал, когда настал черед «ремонтировать» глаз ее мужу, ему тоже было за 70 лет. Тут уже не обсуждалось на семейном совете, куда и к какому врачу идти на операцию, вердикт однозначный - только к Серику Ембергеновичу. Дядя Ризакул прожил почти 90 лет и никогда не жаловался на зрение, читал газеты, рекламные буклеты, книги, смотрел часами телевизор… Вот так в нашем окружении возник образ профессионального врача - строгого, но умелого Серика Ембергеновича Жумабаева.

При первой же встрече в голове сразу возник образ полководца Александра Васильевича Суворова, такой же резкий в движениях, порывистый, ходит стремительно, почти бегом. Суров, прям, поджар, устремлен. Говорит тихо, но слышно громко. Команды резкие, сухие: «Глаз смотрит в пол, вверх, на мое ухо... Есть припухлость, отечность, полежите еще один день! Все, можете идти в палату». А часом ранее, при утреннем обходе, душевный разговор о состоянии прооперированного глаза, о новостях в жизни страны (вовсю свирепствует коронавирус), вспомнили Сталина, Черчилля, Рузвельта… Тегеран, Ялту…

Обратил внимание: все приказы сотрудникам отдаются лишь взглядом, никаких слов, окриков, команд… Высший пилотаж руководства людьми - передача команд мимикой (экстрасенс сказал бы: силою мысли)!

Спрессовано время врача Жумабаева: с утра (7.30) - 6-8 операций, краткий отдых, прием-осмотр накануне прооперированных пациентов, обход больничных палат и задушевная беседа с больными. Это тоже из его арсенала: любознательность, кругозор, цепкая память, удивительно грамотная, для нашего безобразного времени, речь - это универсальная отмычка к душам больных. Ведь еще Гиппократ сказал: «Три кита, на которых стоит медицина: нож, травы и слово».

Скуп на слова о себе был доктор Жумабаев. Вот кое-что из его рассказов: «Родился в 1959 году в п. Амангельды. В 1976 году поступил на лечфак Карагандинского государственного медицинского института. В 1982 году окончил институт по специальности «лечебное дело», прошел одногодичную интернатуру на базе Казахского ордена «Знак Почета» НИИ глазных болезней в г. Алма-Ате. Так что в 2022 году - 40 лет врачебной деятельности. В 1983 году направлен в родное село, где проработал до 1988 года заведующим межрайонным глазным отделением центральной районной больницы. В условиях сельского здравоохранения впервые внедрил микрохирургию глаза, переделав кольпоскоп в операционный микроскоп для работы на органе зрения: оперативное лечение близорукости (склеропластика), оперативные вмешательства при косоглазии.

Жажда знаний и склонность к совершенствованию используемого инструментария подтолкнули к поступлению в двухгодичную клиническую ординатуру по офтальмологии на базе Казахского НИИ глазных болезней. После успешного окончания клинической ординатуры приказом министра здравоохранения Казахской ССР был распределен врачом-офтальмологом Республиканского лазерного офтальмологического центра КазНИИ глазных болезней, где и проработал до сентября 1992 года.

С сентября 1992 года по май 1999 года - заведующий глазным отделением Торгайской областной больницы. За эти годы внедрил имплантацию ИОЛ (пересадка искусственного хрусталика), оперативное лечение катаракт у детей, некоторые виды операций при глаукоме.

С мая 1999 года - в ГКП на ПХВ «Костанайская офтальмологическая больница», с 2001 года - в должности заведующего стационарным отделением. За этот период внедрил методы лазерной хирургии в лечении больных с патологией органа зрения, методы оперативного вмешательства при отслойке сетчатки, расширил показания для пересадки искусственного хрусталика, методы современной инновационной технологии у взрослых и детей (имплантация дренажа при оперативном вмешательстве при глаукоме, факоэмульсификация катаракты с пересадкой мягких интраокулярных линз). Эти внедрения значительно повлияли на качественные показатели работы стационара - существенно увеличились количественно-качественные показатели и сократилось время пребывания больного на койке.

В 2005 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РК», награжден почетными грамотами Минздрава, акима области, грамотами управления здравоохранения Торгайской и Костанайской областей.

На съезде офтальмологов РК (2008 год) признан «Лучшим офтальмологом Республики Казахстан».

Газиз СУЛЕЙМАНОВ, Костанай